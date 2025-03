“Leggiamoci in tour”: domenica allo Sporting Club Sassuolo, arriva Marco Missiroli

Per la prima volta la rassegna Leggiamoci, dedicata agli incontri con gli autori mensili della Biblioteca Cionini, va in tour e approda allo Sporting Club.

Organizzata direttamente dallo Sporting Club Sassuolo, aperta a tutti in collaborazione con la Biblioteca Cionini, la rassegna porterà sulle colline di San Michele Marco Missiroli e Maurizio Molinari.

Domenica prossima, 9 marzo a partire dalle ore 18,30 si terrà allo Sporting Club Sassuolo un incontro con l’autore Marco Missiroli, per la rassegna Leggiamoci in tour. L’evento è aperto a tutti.

Marco Missiroli, vincitore del Premio Campiello Opera Prima con il suo romanzo d’esordio, Senza coda (Fanucci 2005; Feltrinelli 2017). Per Guanda ha pubblicato Il buio addosso (2007), Bianco (2009, Einaudi 2022) e Il senso dell’elefante (2012; Premio Selezione Campiello). Ha pubblicato il bestseller Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli 2015), con cui ha vinto il Premio Super Mondello. Per Einaudi ha pubblicato Fedeltà (2019 e 2021, Premio Strega Giovani, da cui è tratta una serie tv originale di Netflix) e Avere tutto (2022 e 2024) con cui ha vinto il Premio Bagutta. I suoi libri sono stati tradotti in numerosi Paesi. Collabora con il «Corriere della Sera». Insegna alla Scuola Holden e al master di scrittura e sceneggiatura dell’Università IULM.

“L’idea di organizzare incontri letterari su una delle più belle terrazze della città – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – nasce direttamente dalla volontà dello Sporting Club che ringrazio per la collaborazione e la scelta di coinvolgere l’intera comunità sassolese, aprendo gratuitamente le porte del Club alla città. I due incontri con ospiti di livello nazionale si inseriscono in un percorso di promozione alla lettura che stimoli a porsi in ascolto con la contemporaneità per conoscerne le sfide e affrontarle insieme, come comunità”.