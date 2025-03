Ieri sera intorno alle 23:00 un violento incendio ha interessato un appartamento posto al quarto piano di una palazzina in via Beccaria ad Imola. Sul posto i Vigili del fuoco da Imola e Medicina. Quattro persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. Oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari, sono intervenuti carabinieri, polizia di stato e polizia locale.