Il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione questo fine settimana è a Maranello, Bomporto e Modena

Tre nuove tappe nel modenese, una sabato prossimo 8 marzo a Maranello e le altre due domenica prossima 9 marzo a Bomporto e a Modena, per Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

All’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello sabato 8 marzo alle ore 16:00 la Compagnia Teatrale Mattioli presenta lo spettacolo “Gli stivali di Amanda” che racconta la storia della piccola Amanda che vive con la sua famiglia e tre amici inseparabili. In un mondo di piccole parole, giochi e grandi risate, Amanda si rifiuta di crescere di fronte all’ingiustizia. Uno spettacolo coinvolgente adatto ai bambini dai 4 anni in su, che utilizza il teatro d’attore e oggetti per esplorare il tema della crescita e del rifiuto di diventare adulti di fronte alle difficoltà.

Prenotazioni e informazioni: T 0536 943010 – e-mail auditoriumferrari@gmail.com

A l Cinema Teatro Comunale di Bomporto domenica 9 marzo alle ore 17:00 , la Compagnia Gek Tessaro porta in scena lo spettacolo “Il circo delle nuvole”, dove il signor Giuliano, non cattivo ma desideroso di felicità, decide di comprare il cielo dopo aver posseduto tutto. Sopra le nuvole, scopre un circo straordinario, popolato da personaggi poetici e bizzarri, creature insolite e scherzi della natura. Uno spettacolo coinvolgente dedicato ai bambini dai 4 anni in su, che unisce il teatro disegnato su lavagna luminosa alla narrazione.

Prenotazioni e informazioni: T 0536 943010 – e-mail auditoriumferrari@gmail.com

Al Teatro Storchi di Modena alle ore 16.30 Accademia Perduta Romagna Teatri presenta lo spettacolo “Bella, bellissima!”, che racconta la storia di una Strega che impara rapidamente l’arte magica e incantata delle streghe. Invitata da Orco a un appuntamento notturno sotto la luna, la Strega viene elogiata come bellissima. Lungo il cammino, però, incontra gli abitanti del bosco che la esortano a usare la magia per migliorare il suo aspetto. Uno spettacolo adatto ai bambini dai 3 anni, che mescola teatro di figura e di immagini per raccontare una fiaba affascinante e ricca di insegnamenti.

059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com – e-mail modena.emiliaromagnateatro.com