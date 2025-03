Regione protagonista alla 18^ edizione di Key Energy: in ‘mostra’ opportunità e politiche climatiche dell’Emilia-Romagna

La neutralità carbonica per la transizione energetica e lo sviluppo delle Comunità energetiche; le opportunità dell’idrogeno in Emilia-Romagna; le potenzialità dell’agrivoltaico e i nuovi strumenti finanziari a supporto della transizione energetica. E poi la pianificazione dell’efficientamento energetico del parco edilizio a supporto delle città.

Sono alcuni dei temi che la Regione Emilia-Romagna presenta alla 18^ edizione di KEY -The Energy Transition, dal 5 al 7 marzo alla Fiera di Rimini, evento europeo dedicato a tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo.

Domani, all’inaugurazione, prevista alle ore 12, interverranno, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione, Michele de Pascale, il vicepresidente, Vincenzo Colla.

Partner da anni di Key Energy, la Regione sarà protagonista della kermesse con una fitta serie di incontri organizzati nello stand 002 all’interno del Padiglione Hall Sud, dove sarà possibile ottenere ogni informazione sulle politiche e sui progetti regionali.

“Ci poniamo obiettivi sfidanti sulla sostenibilità ambientale- affermano De Pascale e Colla-, impegnandoci ad accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035. Sono obiettivi chiave in linea col nostro Patto per il lavoro e per il clima. Siamo consapevoli che la transizione energetica non è solo una sfida ma una chiamata collettiva verso un futuro sostenibile”.

Il Piano Energetico Regionale (finanziato con risorse pubbliche per oltre 4,5 miliardi di euro) con i suoi programmi attuativi definisce in Emilia-Romagna le politiche e le azioni finalizzate al risparmio energetico, all’uso efficiente dell’energia nei diversi settori e alla produzione da fonti rinnovabili, nonché alla razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti.

Attraverso i Fondi europei e in particolare il Programma regionale Fesr, la Regione pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica, con interventi e investimenti trasversali, sui quali si concentrano due delle linee di intervento prioritarie. Una attraverso un programma, con un investimento di 303 milioni di euro, che mira a promuovere l’efficienza energetica, incrementare l’uso di fonti rinnovabili, tutelare le risorse naturali e rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dai programmi relativi alla mobilità sostenibile e qualità dell’aria, che con i suoi 40 milioni di euro, punta a ridurre le emissioni nel Bacino Padano attraverso il potenziamento del trasporto pubblico sostenibile, la mobilità ciclopedonale e l’elettrificazione dei sistemi di trasporto.