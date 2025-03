Si impossessa di bancomat e effettua numerosi acquisti in vari negozi, denunciato

Con destrezza, si sarebbe impossessato della carta bancomat, della vittima, che riponeva nella tasca della sua giacca, ed avrebbe eseguito in un breve lasso temporale, ben 13 pagamenti in vari esercizi commerciali situati nel comune di Quattro Castella, per un importo complessivo di circa 120 euro. La vittima, rientrata a casa, si accorgeva di non avere più con sé la carta, appurando che erano stati eseguiti dei pagamenti indebiti, pertanto, si recava presso la stazione dei carabinieri di San Polo d’Enza per formalizzare la denuncia, i quali a seguito delle indagini, acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti di un 30enne straniero che avrebbe utilizzato indebitamente la carta per acquisti presso vari esercizi commerciali.

Per questi motivi con le accuse di furto con destrezza e reato continuato di utilizzo indebito di strumenti abilitati al pagamento elettronico i Carabinieri della Stazione di San Polo d'Enza hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 30 anni, straniero e senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. L'origine dei fatti risale al 8 gennaio scorso.