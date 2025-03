Chiusura ponte Rio Torto su Nuova Estense: in corso verifiche alla viabilita’ per i prossimi giorni

In merito alla chiusura del Ponte Rio Torto sulla nuova Estense, disposta da Anas lo scorso venerdì 28 febbraio, si stanno concordando in queste ore le nuove disposizioni sulla viabilità alternativa, attraverso il confronto tra amministratori locali, Anas e Provincia di Modena.

In particolare, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «teniamo costantemente monitorata la situazione insieme ad Anas, ai sindaci interessati e a tutti i soggetti coinvolti, per capire quali strategie mettere in campo per ridurre al minimo i disagi. E’ nostra intenzione coinvolgere anche le realtà produttive legate al territorio coinvolto, per capire insieme quali soluzioni organizzative possono essere adottate per limitare le criticità. Siamo pienamente consapevoli dei disagi che questa situazione sta comportando, per questo stiamo valutando approfonditamente la situazione delle strade, così da agire nel migliore dei modi».

Nella giornata di domani domenica 2 marzo proseguirà il monitoraggio delle strade da parte dei tecnici e degli amministratori dei comuni di Pavullo, Serramazzoni e Maranello, insieme ad Anas e Provincia di Modena, per mettere a punto la viabilità alternativa al tratto di nuova Estense chiuso al transito, oltre che per valutare l’evoluzione della situazione in attesa di conoscere le risultanze dei sopralluoghi tecnici sulla struttura attualmente in corso, così da poter capire per quanto si prolungherà la chiusura del ponte.

La strada statale 12 è un’arteria di competenza di Anas strategica per i collegamenti da e per la montagna sia per la vocazione turistica del territorio appenninico modenese, sia per la mobilità delle merci in particolare dei trasporti che si generano attorno al polo ceramico di Sant. Antonio di Pavullo. I flussi di traffico su questo asse viario sono considerevoli, anche di mezzi pesanti, e non esistono strade alternative in grado di recepire da sole quei volumi di transito.