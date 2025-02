Soliera celebra la Giornata internazionale della Donna

In occasione dell’8 marzo e per tutto il mese, il Comune di Soliera, la Fondazione Campori e numerose associazioni del territorio promuovono un ricco calendario di eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2025. Un programma variegato di incontri culturali, mostre, spettacoli teatrali, momenti conviviali e sportivi animerà il territorio solierese per rendere omaggio alle donne e riflettere sulla loro storia, i loro diritti e il loro contributo alla società. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, ad eccezione del pranzo, della cena e della proiezione cinematografica di domenica 9 marzo.

Dall’8 al 31 marzo le bacheche del Nuovo Cinema Teatro Italia in via Garibaldi 80, ospitano Donne in pittura, una mostra delle allieve della Scuola di Arte Pittorica Annuska Raimondi. Il 3 e il 5 marzo alle 20.30, nella palestra di via Muratori 50, doppio incontro dedicato al benessere femminile attraverso la respirazione e l’ascolto del proprio corpo. Su iscrizione: 334 3898187 (Nicoletta Ribaldi).

Martedì 4 marzo alle 21 ad Habitat, in via Berlinguer 201, Nadia Terranova presenta “Quello che so di te”, nell’ambito della rassegna “Soliera d’Autore”, organizzata dalla biblioteca Campori.

Sabato 8 marzo, giornata Internazionale della Donna, sono numerosi gli appuntamenti: a partire dalle 8 in via Garibaldi c’è la vendita della mimosa a cura di UDI. Alle 9 in piazza Sassi 20 la colazione alla Caritas, aperta alla cittadinanza. Alle 10 il social market “Il Pane e le Rose” di via Serrasina 93 offre una colazione multiculturale, mentre alle 10.30 e alle 11.30 partono in Castello Campori due visite guidate all’Acetaia Comunale con sorpresa per tutte le donne. Nel pomeriggio alle 15.30 festa in Casa protetta Pertini con merenda insieme a ospiti e parenti, mentre alle 17.30 Habitat presenta “Mani di fata”, un incontro dedicato ai lavori femminili ad ago nel ‘900, con esposizione di abiti d’epoca. Infine alle 21, sempre ad Habitat, la proiezione di “All we imagine as light – Amore a Mumbai”, film vincitore del Gran Premio della Giuria all’ultimo festival di Cannes. Un’iniziativa a cura di Arci Soliera, Auser Soliera, SPI-CGIL Soliera e Coop Alleanza 3.0.

Domenica 9 marzo alle 10 dalla sede Avis parte una passeggiata di gruppo (2,5 km); alle 12.30 il Centro sociale O. Pederzoli di Limidi propone il tradizionale pranzo della Mimosa (prenotazioni: 349 6376320); alle 19.30 ad Habitat la Cena della Mimosa con l’orchestra di Massimo Budriesi (prenotazioni: 339 1645802). Alle 20.45 al Nuovo Cinema Teatro Italia, la proiezione di “Sotto il cielo grigio”, un film sulla storia vera dei giornalisti bielorussi perseguitati dal regime di Lukashenko. In collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti.

Giovedì 13 marzo alle 21, nuovo appuntamento con la rassegna “Soliera d’Autore”: Romana Petri presenta “La ragazza di Savannah” dedicato a Flannery O’Connor. Venerdì 14 marzo alle 21, ad Habitat lo spettacolo “Paura non abbiamo – 70 anni di lotte per i diritti delle donne” di e con Elisa Lolli e Maria Giulia Campioli. Ulteriori appuntamenti sono quelli del 16 marzo alle 15 nella Palestra Pederzoli di Limidi con la 22esima edizione di “Tutti in pista”, esibizioni ginniche e di danza, e alle 17 ad Habitat con il concerto “Dal jazz all’Oriente. Duo d’arpe nella musica del mondo” con Cecilia Cuccolini e Anastasiia Volkomorova. Ingresso gratuito con aperitivo finale.

E inoltre, per tutto il mese di marzo, lezioni gratuite di attività motoria per tutte le donne (ginnastica dolce, yoga posturale, pilates). Prenotazioni: 331 1127140.