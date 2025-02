Molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse. Neve sull’appennino centro-occidentale dalla mattina a quote superiori a 900 metri. Temperature quasi stazionarie le minime, con valori tra 6 e 9 gradi; in diminuzione le massime attorno a 10 gradi. Venti deboli nord-orientali con rinforzi sul mare e sui rilievi dal pomeriggio. Mare inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento fine a divenire molto mosso dalla serata.

(Arpae)