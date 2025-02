Il 4 e 5 marzo torna per la 3ª edizione “CIAO – Rassegna LUCIO DALLA”, un omaggio al grande artista bolognese

Il 4 e 5 marzo torna per la 3ª edizione “CIAO – Rassegna LUCIO DALLA, per le forme innovative di musica e creatività”, un omaggio al grande artista bolognese. A ospitare l’evento il 4 marzo sarà quest’anno il Teatro Arena del Sole (inizio ore 21.00 – Via dell’indipendenza 44) di Bologna, dove il palco si accenderà con uno spettacolo unico, intrecciando musica, nuove idee e progetti. A condurre la serata: DRUSILLA FOER. L’evento andrà in onda con uno speciale Tv il 29 MARZO IN SECONDA SERATA SU RAI1 .

A partire dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 28 febbraio, gli inviti saranno disponibili online, fino ad esaurimento per i possessori di CARD CULTURA, al seguente link: https://bwelcome.it/CIAO-rassegnaLucioDalla.

Riceveranno i Ballerini Dalla 2025:

PAOLO BENVEGNÙ per la categoria artista

FULMINACCI: per la categoria percorso artistico

Saranno inoltre premiati:

DIODATO : Premio SIAE;

: Premio MARGHERITA FERRI: Ballerino Dalla QN Il Resto del Carlino;

ANGELA BARALDI: Ballerino Fondazione Bologna Welcome

assegnato dalla Fondazione Bologna Welcome

Nel corso della serata del 4 marzo, verranno consegnati i BALLERINI DALLA 2025 agli artisti e alle artiste che hanno saputo esprimere al meglio la capacità di innovare e dare valore alla scena pop nazionale attraverso attività, opere o progetti che contribuiscono ad alimentare il valore assoluto della musica italiana, così come Lucio Dalla ha fatto nel corso della sua straordinaria carriera.

I 5 vincitori delle categorie Artista, Canzone, Producer/Talent scout, Colonna Sonora e Progetto, sono stati selezionati attraverso il voto di un gruppo di circa 150 giornalisti e operatori culturali di spicco, scelti per la loro attenzione e competenza nell’analisi delle continue trasformazioni della scena musicale italiana. Questo stesso gruppo ha contribuito anche alla definizione delle nomination.

Il premio, creato dall’artista Mauro Balletti, è ispirato al celebre brano “Balla balla ballerino”. La scultura rappresenta una figura in una posizione di danza, in equilibrio “su una tavola fra due montagne”, simbolo delle sfide, delle insidie e delle difficoltà che ogni artista deve affrontare durante il proprio percorso per affermare la propria unicità e conquistare il pubblico.

Il 5 marzo, presso la suggestiva Casa di Lucio, si terrà un incontro speciale a porte chiuse, che vedrà protagonisti gli artisti insigniti del prestigioso premio Ballerino Dalla 2025. Sarà un momento unico, in cui i vincitori si racconteranno e condivideranno le loro storie, immersi nell’atmosfera magica del mondo di Lucio. Ogni angolo della casa, che per anni ha custodito il suo genio creativo, rivive attraverso i suoi interessi e le sue passioni, restituendo emozioni autentiche.

Oltre ad assegnare i 5 prestigiosi Ballerini Dalla, la Rassegna ha indetto “CIAO Contest. La musica di domani”, iniziativa dedicata a giovani artisti e producer emergenti under 35 con l’intento di individuare, far conoscere, valorizzare e premiare le più interessanti realtà musicali non ancora emerse.

Su oltre 600 progetti iscritti, dopo una prima selezione da parte della direzione artistica e la successiva votazione da parte della giuria di qualità, vincono il contest e si esibiranno sul palco del Teatro Arena del Sole:

CORDIO per la categoria artista

MARE per la categoria producer

La giuria di CIAO Contest è composta da: Massimo Bonelli (Presidente di giuria e direttore artistico di CIAO Rassegna LUCIO DALLA), Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e Valerio Baroncini.

La precedente edizione 2024 di CIAO – Rassegna Lucio Dalla ha ottenuto grande rilevanza nazionale, grazie allo speciale TV andato in onda sabato 30 marzo 2024 nella seconda serata di Rai 1. Protagonisti della scorsa edizione presentata da NINA ZILLI: CALCUTTA e DANIELA PES (vincitori parimerito per la categoria Artista), MADAME (vincitrice categoria Canzone), BRUNORI SAS (vincitore categoria Colonna Sonora), DARDUST (vincitore categoria Producer/Talent Scout), i PINGUINI TATTICI NUCLEARI (vincitori del premio speciale alla Carriera) e WALTER VELTRONI (vincitore categoria Progetto per il film “Dallamericaruso. Il concerto perduto”).

CIAO – Rassegna Lucio Dalla è ideata da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzata con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna, grazie al Main Sponsor Banca di Bologna mentre QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) è Media Partner dell’iniziativa. L’evento è realizzato anche grazie al Main Partner SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ai Partner Nuovo IMAIE e Fondazione Bologna Welcome e allo Sponsor INDUSTRIA CABLE.