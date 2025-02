A San Possidonio i Carabinieri chiudono un bar per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande di San Possidonio è stato chiuso dai Carabinieri della Stazione di Concordia mercoledì 26 febbraio. L’attività è stata sospesa per un periodo di 10 giorni.

Il provvedimento di sospensione, previsto dall’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato emesso dal Questore di Modena sulla scorta di un dettagliato e motivato rapporto stilato dai Carabinieri, che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività, delineando situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.

La proposta di chiusura dei Carabinieri ha elencato diversi e dettagliati episodi che hanno attestato la frequentazione del predetto bar da parte di persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di interventi nel locale da parte di militari delle Stazioni di Concordia, Mirandola e Medolla nel corso di un apprezzabile periodo di tempo che va dal maggio del 2024 al febbraio dell’anno in corso. Tra gli episodi più allarmanti:

il 25 maggio 2024 all’interno del locale si verificava una violenta lite tra avventori. I militari, allertati da chiamata al 112, intervenivano rilevando la presenza di cocci di bottiglia a terra e identificando due pregiudicati stranieri che erano stati aggrediti da terzi scappati dal bar;

l’8 agosto 2024, in occasione di altra lite, i Carabinieri intervenivano su richiesta di un cittadino appurando che due extracomunitari, in stato di agitazione psicofisica e allontanatisi prima dell’intervento dei militari, si erano affrontati fisicamente e con toni accesi;

il 13 dicembre 2024, un uomo straniero di stato di ubriachezza implicava l’intervento dei Carabinieri, che nella circostanza procedevano alla denuncia in stato di libertà di altro soggetto extracomunitario che, all’interno del locale, opponeva resistenza fisica all’identificazione cagionando lesioni agli operanti e che, perquisito, veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti;

il 23 dicembre successivo, in occasione di altra lite nel bar, i militari identificavano due avventori gravati da precedenti penali e di polizia. L’evento portava al deferimento in stato di libertà di un cittadino italiano;

il 23 gennaio 2025, i Carabinieri intervenivano in forze nel locale per una rissa tra una decina di cittadini extracomunitari in stato di alterazione di alcolici. I partecipanti venivano tutti identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Modena;

il 12 febbraio scorso i Carabinieri, nel corso di un controllo amministrativo nel locale, identificavano tre cittadini extracomunitari irregolari sul Territorio Nazionale e inottemperanti al decreto di espulsione del Prefetto di Modena.

La proposta di chiusura del bar ha compendiato, oltre agli interventi di iniziativa dei Carabinieri e su segnalazioni al 112, le criticità del locale che si è rivelato un posto di riunione ed attrattiva, protratto e costante, per pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e destinatari di provvedimenti di espulsione del Prefetto, e quindi come luogo complessivamente e costantemente pericoloso per l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica.

La chiusura, notificata il 26 febbraio al titolare dell’attività dai Carabinieri di Concordia, sarà efficace dal 27 febbraio all’8 marzo 2025.