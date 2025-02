A Reggio Emilia la nona tappa del Giro-E 2025

Partirà da Reggio Emilia il 22 maggio prossimo, la 9^ tappa del Giro-E Enel 2025, e-bike experience – ambasciatore di sostenibilità e green economy – che si svolge nei giorni del Giro d’Italia con bici da corsa a pedalata assistita.

“Il Giro-E, giunto alla sua settima edizione, non poteva mancare a Reggio Emilia, città della bicicletta come mezzo quotidiano di spostamento, corretto stile di vita e attività sportiva a tutti i livelli. E ospitare una tappa di questa competizione nazionale è una grande soddisfazione, oltre che un onore”, dichiara l’assessora allo Sport e al Turismo del Comune di Reggio Emilia, Stefania Bondavalli.

“Si tratta della prima grande corsa italiana e mondiale dedicata alle bici elettriche, porta con sé sostenibilità e innovazione – aggiunge l’assessora – ed è una importante opportunità per la nostra città di promozione turistica attraverso sport. Questo genere di eventi, che non manchiamo di attrarre ed accogliere a Reggio Emilia, genera valore per il territorio e per le comunità”.

La tappa Reggio Emilia-Viadana (Oglio Po) è lunga 60 chilometri: corridori e carovana al seguito attraverseranno le strade e le piazze principali del centro storico di Reggio, prima di imboccare il percorso in direzione di Parma, che li riconnetterà al tracciato del Giro d’Italia tradizionale, verso Viadana.

Il Giro-E 2025 – organizzato da Rcs Sports & Events – si svolgerà dal 10 maggio al primo giugno prossimi e si compone di 18 tappe per una lunghezza complessiva di 1.098 chilometri.