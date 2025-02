Malattie infiammatorie croniche intestinali, un percorso a tappe sull’alimentazione sana, ma gustosa

Malattie infiammatorie croniche intestinali, il Centro MICI dell’IRCCS Santa Maria Nuova, in collaborazione con l’Associazione AMICI sezione di Reggio Emilia, e Lilt e Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia organizza “MI CIbo con gusto” un percorso di approfondimento teorico-pratico di cucina, per un’alimentazione sana, semplice e gustosa per i pazienti.

Il progetto sarà presentato sabato 8 marzo nell’ Aula Cubica Matilde di Canossa di Palazzo Rocca Saporiti in viale Murri. La proposta è per i malati di MICI e ha lo scopo di fornire una maggiore consapevolezza sulle scelte alimentari che ogni individuo compie quotidianamente e dare indicazioni utili per adottare un regime dietetico equilibrato.

Attraverso un percorso pratico di realizzazione di ricette elaborate da una dietista che collabora col centro MICI, i malati possono sperimentare momenti di convivialità e socialità per vivere il cibo come alleato nella gestione delle patologie infiammatorie croniche dell’intestino e non come un elemento di preoccupazione e isolamento.

Il primo incontro di presentazione, che vedrà la presenza della dottoressa Marina Beltrami, Direttore di Struttura Complessa Medicina Gastroenterologica, della dottoressa Silvia Lombardini, Responsabile della Struttura Operativa Semplice “Centro Malattie infiammatorie croniche intestinali” e della dottoressa Agnese Rustichelli, dietista dell’IRCCS Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, oltre alla presentazione dell’intero progetto, offrirà ai malati le informazioni generali per un corretto approccio al cibo nelle fasi acute e di remissione delle malattie infiammatorie croniche intestinali, facendo luce su false credenze o errate informazioni che possono portare i malati a rinunciare a intere categorie di alimenti e a privarsi inutilmente di alcuni cibi

Al primo incontro seguiranno tre serate in cui i pazienti suddivisi in piccoli gruppi, sperimenteranno la realizzazione e l’assaggio di ricette proposte nella cucina didattica di Lilt Luoghi di Cura di Reggio Emilia sotto la direzione della cuoca Tetjana Koptjuk dell’IRCCS Santa Maria Nuova. Nelle prime due serate si tratteranno i temi “ricette di terra” e “ricette di mare” con un menù completo che prevede antipasto, primo, secondo e contorno, suggerendo corrette e salutari modalità di cottura e trovando ispirazione per rendere creativi e gustosi anche i piatti più semplici. La terza serata sarà dedicata alla realizzazione dei dolci.

La partecipazione all’incontro di presentazione del progetto è libera

Per informazioni: mailto amicireggioemilia@gmail.com – Floriana 320 2640390 Maurizio 347 4173964