Ausl Bologna e Irccs Sant’Orsola: bonus del 65% dell’abbonamento annuale bus per i dipendenti

L’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e l’Azienda Usl di Bologna puntano sulle agevolazioni per incentivare la mobilità sempre più sostenibile degli oltre 16.800 lavoratori. L’iniziativa è stata anticipata oggi alle organizzazioni sindacali. Per coloro che sceglieranno l’autobus per recarsi al lavoro saranno garantite le seguenti agevolazioni: il contributo sale a 150 euro per il personale del comparto e fino a 100 euro per la dirigenza per l’acquisto di un abbonamento annuale Tper. A queste si aggiunge lo sconto del 15% sul prezzo dell’abbonamento annuale che già Tper garantiva in base a specifici accordi con le aziende. Così si arriva a coprire il 65% del costo complessivo dell’abbonamento.

Un segno di responsabilità che le aziende hanno voluto assumere nei confronti dei propri lavoratori e in continuità con le politiche messe in atto negli anni per incentivare gli spostamenti con i mezzi pubblici.

“Un atto necessario – commentano i Direttori Generali Chiara Gibertoni e Anna Maria Petrini – Vogliamo continuare a promuovere la cultura della mobilità sostenibile nelle nostre aziende, stimolata da politiche e iniziative concrete di supporto ai lavoratori. Un percorso che proviene da lontano, condiviso con il Comune di Bologna, e che tiene conto degli importanti investimenti che proprio in questi giorni si stanno concretizzando nel territorio di Bologna e Metropolitano”.

Mobilità sostenibile oltre che con i mezzi pubblici anche con il car pooling e bike to work

· Carpooling:

Le aziende propongono da tempo ai propri lavoratori il progetto per il “carpooling aziendale” nel tragitto casa-lavoro, con la possibilità di beneficiare di posti auto riservati.

· “Biketowork”:

Nella stessa ottica il progetto di “Bike to work” che prevede il riconoscimento ai lavoratori fino a 150 euro di bonus l’anno per i km fatti in bicicletta per recarsi al lavoro.

· Bike parking aziendale:

L’Azienda Ausl mette a disposizione nelle strutture più grandi parcheggi per i dipendenti parcheggi per biciclette, con tettoia e cancello.

Al Sant’Orsola è stato appena inaugurato un sistema di parcheggio per biciclette innovativo e di facile utilizzo che consente di raddoppiare la capacità a parità di superficie e con un sistema di bloccaggio sicuro. Le rastrelliere sono attrezzate con 10 unità di ricarica elettrica per dare la possibilità agli utenti di e-bike di caricare in sicurezza la propria bici.

· Auto elettriche e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici:

L’Azienda Ausl da tempo si è dotata di un parco auto elettriche per gli spostamenti sul territorio. Al Sant’Orsola è in corso l’installazione di ulteriori colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.

FP-CGIL BOLOGNA: “PER NOI È SOLO L’INIZIO”

“Oggi ci è stato comunicato sia in Ausl e Sant’Orsola Malpighi che è stata recepita la nostra richiesta di aumentare il contributo economico alle lavoratrici ed i lavoratori che servono a calmierare gli abbonamenti di Tper e Trenitalia.

Il contributo delle aziende passa dai 130 euro annui ai 150 per i lavoratori del comparto e da 75 agli 88 per la dirigenza.

Confermato anche il 15% di sconto aggiuntivo da parte di Tper.

Buone notizie anche per chi va in bici perché i lavori per il Bici Park all’ospedale Maggiore sono in fase esecutiva ed entro la primavere dovrebbe vedere luce, anche questo su nostra sollecitazione.

Restano però aperti tutte le altre questioni sulla mobilità da e verso gli ospedali Spoke, e sui parcheggi, che con le nuove scelte del comune fa diventare un costo altissimo anche solo curarsi dentro la città.

Abbiamo raggiunto un risultato che annulla l’aumento voluto dal Comune di Bologna, ma non è quello definitivo, perché sul tema della mobilità cercare scelte semplici a temi complicati non porta mai bene”.

Così Marco Pasquini, Segretario Fp Cgil Bologna e Gaetano Alessi, Responsabile comparto sanità Fp Cgil Bologna.

IL SINDACO MATTEO LEPORE

“Un importante accordo in linea con il tavolo del Patto per il Lavoro promosso dal nostro Comune sul trasporto pubblico, a seguito della manovra tariffaria. È l’iniziativa annunciata oggi da Ausl Bologna e IRCCS Sant’Orsola di incentivare la mobilità sostenibile dei propri dipendenti, prevedendo un bonus del 65% per l’abbonamento al trasporto pubblico. Una misura richiesta dai sindacati che inciderà positivamente non solo sui lavoratori, ma di cui beneficerà anche la città. Si tratta di un modello da allargare e portare su altre aziende per estendere i benefici dell’abbonamento al trasporto pubblico a fasce sempre più ampie di cittadini e cittadine e, insieme a Tper, per migliorare la qualità del servizio”.