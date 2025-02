Un nuovo medico per la frazione di Calerno: è il dottor Segovic

Distretto sanitario di Montecchio, un nuovo Medico di Medicina generale per Calerno. Il dottor Darko Segovic, Medico di Medicina generale che già esercita a Cavriago, ha accolto l’invito ad aprire un nuovo ambulatorio a Calerno, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, in via Giovanni Falcone, 4.

Il medico visiterà, a partire da lunedì 3 marzo, su appuntamento, il lunedì dalle ore 11 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 13 alle ore 15. Il numero da chiamare è il 338 9562182.

A partire da sabato 1 marzo sarà possibile effettuare la scelta del medico sia dal Fascicolo Sanitario Elettronico che agli sportelli Saub (sabato dalle ore 8 alle ore 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13).

Un ringraziamento particolare va al dottor Segovic per la disponibilità dimostrata e al Comune di Sant’ Ilario per la preziosa collaborazione.