Modena: giovane arrestato per spaccio dalla Polizia di Stato in viale Monte Kosica

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 25 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona parco Novi Sad, ha notato alcuni giovani dall’atteggiamento sospetto e ha proceduto alla loro identificazione. Uno dei ragazzi, alla richiesta dell’agente di fornire un valido documento di riconoscimento, si è innervosito, dandosi a precipitosa fuga subito dopo. Nonostante abbia opposto resistenza, sferrando calci e pugni, gli agenti sono riusciti a fermarlo. Il 25enne è stato trovato in possesso di 6 pasticche di MDMA e 103,43 grammi di hashish, oltre alla somma di denaro di 70 euro, divisa in banconote di diverso taglio.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.