Lunga vita alla sanità pubblica / Specialmente pubblici: manifesti nei Comuni con più di 15mila abitanti

“Il ricovero di una piccolina con una patologia rara dell’esofago. Aveva tre anni. Ora ne ha sei. Sta bene e torna spesso a salutarci”.

Il secondo manifesto della campagna di comunicazione ‘Lunga vita alla sanità pubblica/Specialmente pubblici’ riporta le parole della responsabile della Struttura Semplice di Rianimazione e Anestesia pediatrica dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, Clelia Zanaboni.

È affisso da oggi sulle strade e nelle piazze dei Comuni da Piacenza a Rimini con più di 15mila abitanti. Con l’obiettivo di far conoscere le voci delle donne e degli uomini che lavorano nel sistema sanitario regionale. Le testimonianze sono tratte dagli episodi del podcast ‘Specialmente Pubblici’, che è ascoltabile integralmente nelle sue sedici puntate, sul sito della Regione e sulle piattaforme podcast al link: https://regioneer.it/SpecialmentePubblici.

La campagna

Da gennaio a giugno 2025, nei tabelloni pubblicitari dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti saranno affissi cinque manifesti. Tutti i 16 manifesti sono disponibili e scaricabili sul portale della Regione, a disposizione per chi voglia utilizzarli: https://regioneer.it/kitmanifesti27gen25

Il podcast ‘Specialmente pubblici’

“Specialmente Pubblici” è la seconda serie del podcast prodotto dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la consapevolezza che il Servizio sanitario nazionale e quello regionale sono un patrimonio collettivo di grandissimo valore. Un patrimonio fatto di specializzazioni, di équipe e persone che si distinguono anche per riconoscimenti conseguiti in Italia e all’estero.