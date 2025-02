Ecco Edvance: il portale per la formazione digitale in Italia

Più di 200 corsi online gratuiti, arricchiti da microcredenziali e open badge, per offrire competenze digitali avanzate a studenti, docenti e lavoratori. È il cuore del progetto Edvance, il primo Digital Education Hub per l’istruzione superiore dedicato alla Cultura Digitale Avanzata in Italia.

Nato nell’ambito del PNRR (Missione 4 “Istruzione e ricerca”), il progetto inaugura oggi il portale d’accesso con tutti i MOOC della rete Edvance, MOOC curriculari e professionali, utili anche per potenziare percorsi interuniversitari transdisciplinari, ispirati ai principi dell’open education riguardo accessibilità e riusabilità delle risorse.

L’Università di Bologna è una delle 17 istituzioni accademiche partner (coordinate dal Politecnico di Milano) e contribuirà alla progettazione e realizzazione dei MOOC, che si concentreranno in particolare sui settori dell’intelligenza artificiale, gestione dei dati, sostenibilità del digitale e competenze digitali a supporto della transdisciplinarità.

“L’ampliamento e l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa anche tramite strumenti innovativi tecnologici sono dimensioni caratterizzanti il nostro Piano Strategico”, dichiara Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna. “Ilprogetto Edvance, rafforza ulteriormente le azioni strategiche pianificate attraverso percorsi di formazione e aggiornamento scientifico delle competenze didattiche del personale universitario a supporto della qualità e dell’innovazione, anche tecnologica, delle attività formative e attraverso la progettazione di percorsi multidisciplinari, tra i quali i minor e le microcredenziali”.

Grazie all’uso di intelligenza artificiale e all’integrazione con discipline umanistiche e creative, Edvance arricchisce l’interattività e l’efficacia della didattica, offrendo nuove risorse per percorsi accademici e professionali. Il progetto promuove una formazione modulare, che consentirà a studenti e lavoratori di costruire percorsi su misura e di accumulare competenze specifiche che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, che possono essere poi integrate per ottenere certificazioni formali attraverso microcredenziali e open badge.

Tra gli obiettivi di progetto ci sono la definizione di standard elevati e condivisi per la creazione di contenuti didattici online e l’integrazione efficace tra apprendimento online e tradizionale, la creazione di percorsi formativi per i docenti sulle linee guida tecnologiche, metodologiche e di regolamentazione per la qualità dei MOOC, con integrazioni di IA e su metodologie e tecnologie per la produzione di didattica digitale di qualità.

Le istituzioni partner includono: Politecnico di Milano, Università Bocconi, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Humanitas University, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Trento, Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Brescia, Università di Macerata, Università di Pisa, Università di Cagliari, Università degli studi di Messina, Conservatorio di Cagliari, Accademia di Belle Arti di Bologna, Accademia di Belle Arti di Venezia e Scuola Civica di Musica di Milano. A questi si aggiungono partner associati di rilievo come Centro Alti Studi per la Difesa, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione per la Scuola Compagnia di S.Paolo, la Regione Emilia-Romagna, Randstad e AWS Amazon.