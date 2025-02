Cambio al vertice del liceo artistico “Gaetano Chierici” di Reggio Emilia

Cambio al vertice del liceo artistico Gaetano Chierici. Daniele Corzani, dopo quasi sei anni di dirigenza lascia per un prestigioso incarico in America Latina. Ora il Cherici sarà diretto, in reggenza, dalla dirigente Elena Ferrari, insieme all’Istituto Comprensivo Aosta, che si trova in città.

Corzani spiega:” Presterò servizio come dirigente dell’ufficio scuole dell’ambasciata d’Italia a Bogotá in Colombia per il ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale (Maeci) che cura il sistema della formazione italiana nel Mondo (Sfim). Opererò in questo ambito: un contingente di dirigenti, docenti e personale amministrativo viene impiegato nelle scuole all’estero statali, paritarie, con sezioni italiane e nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari a supporto della diffusione della lingua e della cultura italiana e per la gestione della rete scolastica italiana all’estero. Il dirigente scolastico all’estero presidia queste attività in sinergia fra ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e del Mim”.

Per quanto riguarda il Chierici: “Il Chierici per sua natura è una scuola culturalmente vivace, la naturale vocazione artistica si esprime in un’offerta formativa ampia ed articolata. Da un lato viene valorizzata la realtà territoriale delle radici, dall’altro sono state potenziate le esperienze internazionali declinate in percorsi afferenti all’ambito artistico. Ho sostenuto, supportato e sollecitato questa propensione favorendo l’inclusività. Lascio al giudizio della comunità scolastica la valutazione dei risultati ottenuti. Posso solo dire che ho fatto quanto ho potuto e dovuto. Ringrazio tutto il personale, genitori e studenti dei consigli di istituto, che si sono succeduti per la collaborazione preziosa e costruttiva. Un saluto alle famiglie che nel Chierici hanno creduto affidandoci la cura e la formazione dei propri figli, infine, un augurio di buon lavoro alla dirigente Elena Ferrari che assume la direzione della scuola”.

Nelle foto momenti di saluti e festa per Corzan e Corzani con Elna Ferrari, che regge l’sttuto con l’I.C. Aosta di cui è già drigente