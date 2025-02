A Carpi la Finanza sequestra magliette contraffatte e individua un lavoratore “in nero”

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto al commercio di prodotti contraffatti e non sicuri, hanno effettuato controlli presso alcune imprese. In particolare, presso un’azienda di Carpi, i Finanzieri della locale Compagnia riscontravano la produzione di maglie da calcio “storiche” di squadre militanti nella Lega Serie A, nello specifico il Torino F.C. e l’A.C.F.

Fiorentina, oltre a loghi dell’Udinese Calcio, in assenza di documentazione giustificativa.

Nell’immediatezza dei fatti veniva interpellato un perito che confermava la confezione dei prodotti in assenza dell’autorizzazione da parte dei titolari dei marchi e, pertanto, si procedeva al sequestro d’iniziativa di 823 pezzi tra magliette, felpe, loghi e tagli degli stessi.

Nel corso di un ulteriore intervento presso un’altra impresa, i militari della Compagnia di Carpi individuavano un lavoratore “in nero”, risultato, a seguito di accertamenti, sprovvisto di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano. Si procedeva quindi all’immediato allontanamento dello stesso dal luogo di lavoro ed all’adozione del provvedimento di espulsione.

In entrambi i casi, per le condotte penalmente rilevanti veniva effettuata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Modena.

In merito, si precisa che i procedimenti penali instaurati sono nella fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie, e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza nello specifico settore mira non solo a intercettare le partite di prodotti illegali, ma anche e, soprattutto, a disarticolare alla radice le “filiere del falso”, individuandone e colpendone le componenti di approvvigionamento, produttive e distributive, così da interrompere i canali di alimentazione del mercato parallelo. Ciò in quanto la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano

i consumatori e il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.