Va in escandescenza e distrugge la porta d’ingresso del SERT, arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 21 febbraio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in via Bocconi, all’interno del SERT, per la segnalazione della presenza di un soggetto in stato di alterazione.

Arrivati sul posto, gli agenti notavano la porta d’ingresso abbattuta e totalmente danneggiata. Da una prima ricostruzione, facilitata dal racconto di alcuni testimoni presenti, si appurava che un soggetto, abituale frequentatore del SERT per via dei problemi di tossicodipendenza, mentre si trovava in quei luoghi andava in escandescenza danneggiando la porta di ingresso senza, tuttavia, aggredire fisicamente nessuno.

Si trattava di un tunisino di 43 anni, noto tossicodipendente e con tantissimi precedenti per reati vari, di cui alcuni anche recenti, che era ancora presente all’interno del SERT sebbene non più in stato di alterazione.

Sulla base di quanto accaduto, il 43enne è stato accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito e in considerazione dei suoi precedenti, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato di beni di beni dello Stato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida.polizia reggio