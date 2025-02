Modena, l’assessore Guerzoni: “Bike to work sarà prorogato anche per il 2025”

Il progetto Bike to work, che eroga incentivi ai cittadini lavoratori partecipanti che effettuano gli spostamenti casa-lavoro in modo sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta o monopattino (elettrici o non) e con mezzi di trasporto pubblico, sarà prorogato anche per il 2025 e, a seguire, prenderà il via un nuovo progetto sempre finalizzato a incentivare la mobilità casa-lavoro in bicicletta.

Lo ha annunciato l’assessore alla mobilità Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale di mercoledì 19 febbraio rispondendo all’interrogazione, trasformata in interpellanza, del consigliere Dario Franco (Fratelli d’Italia) sui risultati del progetto “Bike to work” 2021-2023.

Il consigliere, in particolare, ha chiesto quanti sono stati i cittadini che hanno aderito al progetto e che hanno ricevuto il cosiddetto Buono Mobilità, se il finanziamento erogato è stato sufficiente per rispondere a tutte le richieste pervenute dai cittadini e fino a che mese il progetto è stato attivo. Franco ha inoltre chiesto quanto è stato il chilometraggio medio effettuato dagli aderenti al progetto, quali sono stati i risultati ottenuti in termini di Co2 risparmiata e se c’è l’intenzione di prorogare il progetto o attuarne altri “che possano agevolare la mobilità sostenibile e l’utilizzo di biciclette elettriche”.

“La Regione – ha spiegato Guerzoni – ha deliberato una proroga del finanziamento in oggetto di un ulteriore anno ed è in corso l’iter per consentire il riavvio del progetto presumibilmente nel periodo aprile-agosto. La nuova fase di incentivazione sarà finanziata con i residui maturati nell’edizione 2024, circa 145 mila euro. Inoltre, l’Amministrazione potrà contare su un ulteriore finanziamento regionale, pari a 197 mila euro (80 per cento) a fronte di un impegno comunale al cofinanziamento, pari a 49 mila euro (20 per cento), per l’attuazione di un nuovo progetto, finalizzato all’erogazione di buoni mobilità per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, del valore complessivo di 246 mila euro nel biennio 2025-2026”. L’assessore ha quindi precisato che sono in corso le procedure tecniche per la definizione dei criteri di gestione di tali risorse e che il nuovo periodo di incentivazione sarà attivato solo una volta esaurite le risorse dell’edizione precedente.

Rispetto all’edizione del Bike to work conclusa nel 2024, Guerzoni ha riportato una serie di dati: nel periodo di riferimento, dal 15 aprile al 30 settembre, i cittadini lavoratori partecipanti al programma sono stati 1.500 e in 1.255 hanno beneficiato del buono mobilità, con una media di circa 910 utenti attivi per mese. Il budget a disposizione (30 per cento a carico del Comune e 70 per cento a carico della Regione) ha coperto tutti i buoni mobilità e le spese tecniche di gestione per l’intero periodo. I chilometri percorsi dagli utenti nel periodo sono stati complessivamente oltre 472, con una media di 91km/utente per ciascun mese di progetto, e la CO 2 che, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dell’app Wecity, si stima sia stata risparmiata ammonta a oltre 66 tonnellate.

L’assessore ha poi ricordato che “il Comune è inoltre storicamente attivo nella promozione della mobilità sostenibile su diversi fronti. Le azioni nel Pums vanno dall’implementazione delle dotazioni infrastrutturali, che puntano a creare una rete sempre più interconnessa e ampia (oltre 248 chilometri di percorsi ciclabili e 126 chilometri di strade disciplinate a “Zona 30”), alle numerose iniziative di coinvolgimento attivate per far maturare maggiore consapevolezza e fornire un impulso al cambiamento (ad esempio i Piani spostamento casa-scuola e casa-lavoro di area, la Settimana europea della mobilità e altro)”.

Guerzoni ha infine richiamato la possibilità di una evoluzione del Bike to work frutto della proposta di studenti di scuola superiore: “A fine 2024 – ha spiegato – la Consulta provinciale degli studenti ha scritto alla Provincia, al Comune e ad altre città per chiedere un confronto in merito a una possibile nuova e futura declinazione del progetto non solo per i lavoratori, ma anche per gli studenti. Una bella idea ma non banale da tradurre in progetto amministrativo, visto che gli studenti sono per buona parte minorenni e quindi ci sono implicazioni di legge da rispettare in merito all’erogazione di agevolazioni. Abbiamo però preso subito contatto con i referenti della Consulta e abbiamo svolto i giorni scorsi un incontro operativo anche con gli Uffici per capire cosa si può costruire “dal basso”, per poi discuterne, in un secondo momento, con la Regione Emilia-Romagna”.

Per il Pd, Gianluca Fanti ha espresso soddisfazione “per quanto fatto e per l’intenzione di proseguire in questo progetto. Questi incentivi – ha affermato – contribuiscono a promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto, consentendo la salvaguardia dell’ambiente e contribuendo al benessere della popolazione. È importante, inoltre, che si continui a investire sulla realizzazione di piste ciclabili che consentano di muoversi in sicurezza, in particolare dalle zone residenziali a quelle produttive, come quella realizzata in via Emilia est, oltre alla Diagonale verde e a quella in corso di realizzazione in via Emilia ovest”.

Anche Laura Ferrari di Avs ha espresso soddisfazione: “Si fa qualcosa – ha detto -per far nascere la voglia di andare al lavoro in bicicletta, ovvero per quegli spostamenti che ci mettono più in difficoltà in termini di traffico, e per far comprendere ai cittadini che, negli spostamenti brevi, spesso la bici risulta più conveniente: in bici si fa prima, ci si sente più in forma e si evitano i problemi del traffico e del parcheggio”.

Giovanni Siligardi del M5s ha posto l’attenzione sulla stima di 66 tonnellate di Co2 risparmiate: “Questo ci deve far riflettere – ha detto – su come anche piccoli progetti possano determinare grandi benefici per i cittadini. Si tratta di un tassello che viaggia insieme ad altri: l’attenzione per la realizzazione di piste ciclabili, delle zone 30 e per i servizi alla ciclabilità, come i depositi, le strutture protette e gli stalli. È importante riportare al centro il tema della mobilità sostenibile, che sarà parte di questo bilancio”.

Nella replica, il consigliere Franco ha parlato di “progetto importante e utile” e della necessità “di farlo conoscere maggiormente, anche attraverso una comunicazione sul sito del Comune rispetto alla Co2 che progressivamente viene risparmiata. Le persone coinvolte dal Bike to work – ha affermato – sono meno dell’1 per cento della popolazione e bisogna offrire l’opportunità di partecipare a sempre più cittadini”.

Chiudendo il dibattito, l’assessore Guerzoni ha ricordato che “senza la parte investimenti del progetto Bike to work, almeno tre dei progetti di sviluppo della rete ciclabile previsti nel Pums non si sarebbero potuti realizzare e sappiamo già di avere altre risorse per il 2025 che ci permetteranno di proseguire in tal senso. Colgo da questa discussione – ha quindi concluso – un imprinting ad andare avanti sia nella realizzazione delle infrastrutture sia nel proseguo di questo progetto per incentivare l’uso delle bici”.