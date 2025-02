Direttiva Bolkestein: la Regione incontra i Comuni della costa per l’individuazione di un percorso comune

La Regione Emilia-Romagna si schiera al fianco dei Comuni della costa per definire un percorso comune in vista delle evidenze pubbliche, previste dalla direttiva europea Bolkestein. È quanto condiviso dalla prima riunione del Tavolo di coordinamento con i Comuni costieri convocata dall’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni.

“Abbiamo deciso di riprendere il lavoro già avviato dalla precedente amministrazione regionale per definire un percorso condiviso che accompagni gli Enti locali a dare seguito alle procedure di evidenza pubblica in modo coordinato e il più possibile uniforme, nel rispetto naturalmente delle specificità territoriali e delle scelte in capo alle singole amministrazioni- ha detto Frisoni-. Da tutti i partecipanti è emersa l’attesa per il Decreto indennizzi che il Governo si è impegnato a varare entro marzo e preoccupazione per la gestione di una vicenda così delicata ad altissimo rischio di contenzioso amministrativo”.