Crisi dell’automotive, Gruppi ( Lapam Confartigianato): “Importante il confronto con il Sottosegretario Massimo Bitonci”

«Un risultato importante che ci auguriamo sia la base da cui partire per trovare delle soluzioni concrete alla crisi dell’automotive che sta colpendo duramente il nostro settore». Davide Gruppi, presidente della categoria meccanica di Lapam Confartigianato e presidente Confartigianato Meccanica Emilia-Romagna, oltre che facente parte del consiglio nazionale Confartigianato sempre per la categoria, commenta positivamente l’incontro che una delegazione dell’associazione ha avuto con l’On. Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tema dell’incontro la crisi dell’indotto del settore automotive e della meccanica, comparto a forte vocazione artigiana con 86 mila imprese e 289 mila addetti a livello nazionale, da tempo alle prese con una pesante crisi dovuta in larga parte al crollo della produzione ed export del settore automotive, alla recessione della Germania e, in prospettiva, ai possibili effetti dell’annunciata politica dei dazi della nuova amministrazione americana, ricordando che Stati Uniti e Germania rappresentano due dei principali mercati di riferimento per le imprese del comparto.

«Tra le misure più urgenti richieste all’Onorevole – conclude Gruppi –, sicuramente abbiamo necessità di un allungamento delle tempistiche di ammortamento per gli investimenti in innovazione e transizione green e una previsione di misure che ridefiniscano i tempi per le scadenze debitorie. Apprezziamo la posizione del Governo italiano di voler rivedere le regole del Green Deal europeo che, allo stato attuale e alla luce del nuovo panorama geopolitico internazionale, rischiano di mettere in ulteriore difficoltà il settore».