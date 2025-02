Controlli antidroga della Polizia locale ai Giardini ducali di Modena

Continuano i controlli della Polizia locale con l’ausilio dell’Unità cinofila in alcune aree problematiche del centro storico. Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio gli operatori del Nucleo problematiche del territorio insieme a una pattuglia del centro storico si sono concentrati nell’area dei Giardini ducali e nella zona circostante.

Tra il verde dei Giardini, Pit, il cane poliziotto dell’Unità cinofila, ha fiutato e segnalato la presenza di sostanze stupefacenti: nascosto in cespuglio, in una zona appartata del parco, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish del peso di 30 grammi. I controlli si sono estesi poi nell’area circostante: sui i viali Caduti in Guerra e Vittorio Emanuele e vicolo Albareto. Complessivamente sette le persone identificate: tre italiani trai i 28 e i 40 anni, tutti assuntori di sostanze stupefacenti, e quattro stranieri di origine magrebina.

Nel primissimo pomeriggio di ieri, in orario di uscita degli studenti dalle scuole, i controlli della Polizia locale con l’Unità cinofila erano iniziati nella zona del plesso scolastico di via Leonardo, anche per contribuire a garantire condizioni di sicurezza per i ragazzi.