Completata la squadra della sanità modenese: un mix di esperienza e innovazione al servizio dei cittadini

Sono state definite le nuove Direzioni strategiche delle Aziende sanitarie della provincia di Modena. Diverse le figure nuove, che prenderanno servizio a partire dal primo marzo, nelle nomine dei due Direttori Generali, Mattia Altini (Azienda USL) e Luca Baldino (Azienda Ospedaliero-Universitaria), giunte al termine di un lavoro concertato, con l’obiettivo di creare una squadra integrata, dalle competenze diverse e complementari.

Per l’AUSL il nuovo Direttore Amministrativo è Luca Petraglia, che sostituisce il dottor Stefano Carlini: avvocato, arriva dall’Ausl di Parma, dove ricopriva il ruolo di Direttore del servizio interaziendale “Ufficio Legale – Divisione Contenzioso Sanitario” e Direttore facente funzione del Dipartimento Interaziendale Legale. Confermata invece alla Direzione Sanitaria Romana Bacchi, in Azienda dal luglio del 2022. Completano la squadra dell’azienda sanitaria territoriale Massimo Zucchini, attualmente dirigente dell’Area sociosanitaria, anziani e persone con disabilità della Regione Emilia-Romagna, al quale dal primo marzo verrà affidata la Direzione Sociosanitaria dell’Ausl modenese, e Daniela Altariva alla quale è stato conferito l’incarico di Direttrice Assistenziale.

Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena, il nuovo Direttore Sanitario è il dottor Andrea Ziglio mentre il nuovo Direttore Amministrativo è il dottor Cosimo Palazzo che sostituiscono rispettivamente il dottor Ottavio Nicastro e il dottor Lorenzo Broccoli.

Figure di diversa estrazione ed età, per un mix di esperienza e innovazione al servizio dei cittadini del territorio modenese.

“Sono tutti profili di altissimo livello – sottolinea il Direttore Generale AUSL Altini –, con capacità tecniche e professionalità comprovate: insieme al DG Baldino abbiamo messo insieme una squadra con diverse competenze ed esperienze, ma che lavorando insieme potrà garantire alla comunità della provincia di Modena coesione d’intenti e una visione unica sulle sfide che la sanità di oggi sta affrontando a livello locale, regionale e nazionale. Colgo l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi arrivati, ringraziando il dottor Carlini per l’impegno profuso in questo anno di servizio a Modena, con i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale”.

“Voglio anzitutto dare il benvenuto all’Avv.to Cosimo Palazzo e al Dott. Andrea Ziglio – afferma l’Ing. Luca Baldino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena – due colleghi di grande professionalità. Insieme lavoreremo per rafforzare i due ospedali dell’Azienda, il Policlinico e l’Ospedale Civile, in un’ottica di sistema con l’Azienda territoriale e di collaborazione con l’Ateneo nei reciproci ambiti di competenza. Il nostro obiettivo finale è sempre quello di fornire la migliore assistenza possibile. Infine, desidero ringraziare l’Avvocato Lorenzo Broccoli e il Dottor Ottavio Alessandro Nicastro per il lavoro svolto in questi anni”.

Le nuove Direzioni

AUSL:

Mattia Altini (Direttore Generale) – Nato a Forlì nel 1974, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bologna nel 1999 e specializzato in Igiene e medicina preventiva nel 2004 presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito un dottorato in medicina del lavoro e sanità pubblica nel 2008 presso l’Università degli Studi di Bologna; tra le varie esperienze formative, anche il corso “Quality Management in Health Care” presso la Harvard Business School di Boston, il Master in Amministrazione dei servizi sanitari presso l’Università di Montreal – Canada, oltre a un Master universitario di II livello in Promozione e governo della ricerca nelle Aziende sanitarie presso UniMore. Dal 2010 al 2020 ha ricoperto il ruolo di Direttore sanitario presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS Dino Amadori; nel 2020 è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL della Romagna dove è rimasto fino al 2022 quando ha assunto in Regione l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza ospedaliera dell’Emilia-Romagna. A dicembre 2024 era stato nominato Direttore medico di presidio dell’Ospedale di Forlì, per poi ricevere l’incarico di Direttore generale dell’Azienda USL di Modena, dove ha preso servizio a partire dal 1° febbraio 2025.

Romana Bacchi (Direttrice Sanitaria) – Laureata in medicina e chirurgia all’Università di Bologna e specializzata in Igiene e medicina preventiva all’Università di Ferrara, Romana Bacchi ha conseguito il Master universitario in “Management dei servizi sanitari – Organizzazione dei servizi sanitari” all’Università di Parma e il Corso di perfezionamento in “Programmazione, gestione e valutazione dei Servizi sanitari” dell’Istituto di igiene di Bologna. La dottoressa Bacchi dal 2020 a Giugno 2022 è stata sub-commissaria sanitaria presso l’Ausl di Parma. Precedentemente, a partire dal 2017, è stata direttrice del Distretto sanitario Sud-Est dell’Azienda USL di Ferrara e Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ex USL di Forlì. Negli anni i suoi ruoli sono sempre stati caratterizzati dal grande lavoro di integrazione tra ospedale e territorio. Bacchi ha assunto l’incarico di Direttore sanitario presso l’Ausl di Modena a decorrere dall’8 luglio 2022.

Luca Petraglia (Direttore Amministrativo) – Avvocato, laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Parma con specializzazione in “Le Professioni Legali”, è Professore a contratto di “Istituzioni di Diritto Pubblico” nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche a Parma. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni e corsi di formazione in materia di responsabilità professionale, danno alla persona e assicurazione, ed è autore di diverse pubblicazioni in particolare sul risk management in sanità. Prima della nomina a Direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Modena ricopriva il ruolo di Direttore del servizio interaziendale “Ufficio Legale – Divisione Contenzioso Sanitario” e Direttore facente funzione del Dipartimento Interaziendale Legale dell’Azienda USL di Parma, dove ha iniziato l’attività professionale nel 2005, prima come Collaboratore Amministrativo e poi, dal 2010, con il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Assicurazioni. Nel 2013 viene nominato Responsabile per le Assicurazioni e la Responsabilità Professionale, mentre nel 2020 assume l’incarico di Responsabile dei servizi “Affari Legali” e “Contenzioso Sanitario e Assicurazioni”. Nel 2022 ha fatto parte, quale esperto in materia giuridica, del Gruppo tecnico multiprofessionale costituito dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna per verificare le condizioni di fattibilità del progetto di unificazione delle AUSL e AOU di Parma e Ferrara. Inoltre è Componente del Nucleo Regionale di Valutazione, che garantisce supporto alle Aziende sanitarie nella valutazione dei sinistri di particolare complessità.

Massimo Zucchini (Direttore Sociosanitario) – Laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, presso l’Università di Bologna, ha frequentato il Corso di perfezionamento in management dei servizi sociali e sociosanitari della Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi di Milano. Da circa 25 anni svolge attività formativa sulle tematiche della non autosufficienza, della fragilità degli anziani e della disabilità a vantaggio di diversi soggetti pubblici e privati. Sino ad oggi gran parte della carriera professionale si è svolta presso il Comune di Bologna, dove ha iniziato nel 1996 come Assistente Sociale presso il servizio dedicato alle persone adulte con disabilità, per poi proseguire in qualità di Funzionario del Settore servizi sociali. Nel 2006 viene nominato Responsabile del Servizio sociale territoriale del quartiere Santo Stefano, mentre nel 2011 è Responsabile Esclusione sociale e non autosufficienza del Dipartimento Benessere di comunità. Due anni più tardi assume il ruolo di Responsabile dell’Ufficio fragilità, Non autosufficienza e Disabilità, ultimo incarico al Comune di Bologna prima di essere chiamato, nel 2021, alla Direzione delle attività sociosanitarie dell’Azienda USL di Piacenza. Nello stesso anno inizia a collaborare con la Regione Emilia-Romagna e nel 2022 gli viene affidata la responsabilità dell’Area sociosanitaria, anziani e persone con disabilità della Regione Emilia-Romagna.

Daniela Altariva (Direttrice Assistenziale) – Laureata in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Daniela Altariva inizia il suo percorso professionale nel 1990 presso il Policlinico di Modena. Dal 1995 assume ruoli di responsabilità inizialmente come Coordinatore Infermieristico, poi con ruoli di maggior complessità e responsabilità quali la posizione organizzativa del Dipartimento di Salute Mentale e, nel 2017 la posizione organizzativa del Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione e del Dipartimento Interaziendale ad attività integrata malattie nefrologiche, cardiache e vascolari per l’AUSL di Modena. È del novembre 2020, a seguito di procedura concorsuale, la nomina a Dirigente Professioni Sanitarie con assegnazione al Distretto di Pavullo Ospedale e Territorio. In particolare, Altariva si è contraddistinta per il grande impegno durante l’emergenza Covid con il suo servizio presso il Distretto e l’Ospedale di Pavullo accanto ai professionisti in prima linea per assistere la popolazione.

AOU

Luca Baldino (Direttore Generale) – Milanese, classe 1967, l’Ing. Baldino è laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e vanta una formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria. È stato Direttore amministrativo dell’Azienda Usl di Piacenza dal 2004 al 2008 e dell’Azienda Usl di Bologna dal 2008 al 2014. Nel 2015 è stato chiamato a ricoprire la carica di Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza, incarico che ha mantenuto sino al 2022 quando è stato chiamato alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia – Romagna. Dal 1° febbraio 2025 è Direttore Generale dell’AOU di Modena. Dal 2015 è Coordinatore Nazionale Osservatorio sulle Politiche del Personale nelle Aziende SSN di Fiaso (Federazione nazionale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere). Svolge docenze alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano su temi di pianificazione strategica, organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, riprogettazione dei processi aziendali e controllo di gestione.

Andrea Ziglio (Direttore Sanitario) – Solierese, ma originario di Trento, classe 1985, il dottor Ziglio si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Verona e ha conseguito la Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva sempre nell’ateneo scaligero, per poi ottenere un master di II livello in “Gestione dell’innovazione in sanità” presso la Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Ha cominciato la sua esperienza professionale nella direzione medica dell’Ospedale di Rovereto (TN), per poi trasferirsi nel 2017 presso l’Azienda USL di Modena, dove dal 2018 al 2021 è stato Responsabile della Direzione Medica dell’Ospedale di Carpi. Nel 2021 ha preso poi servizio presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell’AUSL di Bologna, dove ha ricoperto prima l’incarico di responsabile della Struttura “governo dei percorsi clinico-assistenziali d’istituto” e successivamente dal 2022 l’incarico di responsabile della Direzione Sanitaria dell’IRCCS. Dal 2023 a tutt’oggi è stato Direttore della Direzione Medica dell’Ospedale di Arco e dell’Ospedale di Tione presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Cosimo Palazzo (Direttore Amministrativo) – Milanese, classe 1974, il dottor Palazzo è laureato in Giurisprudenza e ha svolto la professione di avvocato sino al 2011. Dal 2011 al 2016 è stato Responsabile dello Staff dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano. Dal 2017 al 2021 è stato Direttore dell’Area Diritti, Inclusione e Progetti della Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano. Dal 2021 al 2023 è stato Segretario Generale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Dall’ottobre 2023 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Head of Human Rights della Fondazione Milano Cortina 2026 e dal 2024 anche di Amministratore Delegato di YouSport ASD APS di Milano.