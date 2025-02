Sostituite le piante in memoria delle due vittime casalgrandesi e scandianesi del disastro di Linate, al Parco Linate di Dinazzano

Nella mattinata odierna, giovedì 20 febbraio, il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, a seguito di una segnalazione, si è recato personalmente presso il Parco Linate a Dinazzano dove ha potuto tristemente constatare che le due piante che sorgevano a ridosso della stele in memoria di Giuseppe Bertacchini e Massimo Prandi, erano state vandalizzate.

Come tutti sanno, Bertacchini – originario di Casalgrande – e Prandi – originario di Arceto – rimasero vittime nel disastro aereo occorso all’aeroporto di Linate, l’8 ottobre del 2001, in cui persero la vita 118 persone.

Ogni anno, l‘Amministrazione comunale di Casalgrande, congiuntamente a quella di Scandiano, ne onora la memoria.

Il Primo Cittadino si è immediatamente attivato affinché le due piante oggetto di questo atto inqualificabile e ingiustificabile fossero prontamente sostituite. Nel pomeriggio, due nuove piante sono state ripiantumate nello stesso posto dove sorgevano quelle divelte.

“Quello compiuto rappresenta un gesto di puro teppismo che ferisce due intere comunità, perché sfregia il ricordo di due nostri concittadini morti in una tragedia, ancora oggi, assurda – sottolinea il Sindaco Daviddi -. Colgo l’occasione per scusarmi personalmente e a nome della cittadinanza casalgrandese nei confronti dei famigliari delle vittime per questo atto inqualificabile e colgo l’occasione per ringraziare i tecnici che hanno provveduto a ripiantumare nel più breve tempo possibile quegli arbusti”.

“Niente e nessuno può permettersi di ferire la memoria dei nostri concittadini che non ci sono più, con gesti che non hanno alcuna ragione di esistere nella comunità che ho l’onore di rappresentare”, conclude il Primo Cittadino.