Martedì grasso in centro storico a Reggio Emilia: grande festa con “Alice nel paese delle meraviglie”

Torna la festa del Carnevale in centro storico, con una delle favole più belle e famose di sempre ed il trenino particolarmente amato dai più piccoli.

Martedì 4 marzo, che sarà Martedì grasso, le piazze e le strade della città storica accoglieranno lo spettacolo itinerante “Alice nel paese delle meraviglie”, un’occasione di festa per le bambine e i bambini che, con i loro costumi e le loro mascherine, potranno diventare parte integrante della storia.

Il corteo festoso prenderà il via alle 16.30 da piazza Prampolini, per toccare diversi luoghi del centro storico.

I quattro protagonisti più conosciuti della favola – Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto e una maestosa Regina di Cuori – regaleranno al pubblico uno spettacolo dai mille colori con straordinari momenti di animazione interattiva sotto la guida dello Stregatto, che con voce e musica accompagnerà l’allegra compagnia.

“Per l’ultimo di Carnevale il nostro centro storico si trasformerà in un mondo incantato con Alice nel Paese delle Meraviglie – commenta l’assessora all’Economia urbana e Centro storico Stefania Bondavalli – Una festa pensata soprattutto per i bambini, ma capace di coinvolgere tutta la comunità, valorizzando i nostri spazi più belli e sostenendo le attività del centro. Con questo evento, l’Amministrazione conferma la volontà di dare valore alle occasioni di festa, rendendo la nostra città sempre più viva e attrattiva per cittadini e visitatori”.

Il trenino di Carnevale – Da lunedì 24 febbraio e fino al 4 marzo compreso, torna in centro storico il trenino che tanto piace ai bambini.

La stazione di partenza sarà in piazza della Vittoria, al limitare del parco del Popolo, ad esclusione delle giornate di mercato, quando si sposterà a fianco del teatro Ariosto.

Il trenino percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di un mezzo, che conserva tutta la magia delle favole.