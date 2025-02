Casalgrande, l’Assessore Cassinadri al convegno reggiano “La sicurezza e le sfide sulle città invisibili”

Si è svolto ieri, mercoledì 19 febbraio, al Centro ‘Loris Malaguzzi’ di Reggio Emilia, il convegno “La sicurezza urbana e le sfide sulle città invisibili”, organizzato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Fisu (Fondo Italiano Sicurezza Urbana), alla presenza di rappresentanti dello Stato, studiosi e Amministratori pubblici.

Per il Comune di Casalgrande, era presente l’Assessore alla Legalità, Marco Cassinadri.

“Sono state apprezzate le riflessioni del Prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, che ha ricordato ai presenti che la sicurezza non è solo fatta di forme repressive, ma dove è anche necessario un lavoro di squadra in cui ogni componente ha un ruolo ben preciso, e in cui i cittadini possono e devono contribuire”, sostiene Cassinadri.

“Gruppi di controllo di vicinato e Consigli di Frazione sono gli organismi che a Casalgrande collaboreranno con l’Amministrazione in un lavoro che sarà costante nei prossimi mesi e che, con l’obiettivo di arrivare ai risultati sperati, dovrà affinarsi sempre più arrivando a coinvolgere altri attori, come per esempio i servizi sociali, con i quali si dovrà lavorare fianco a fianco per arrivare a conferirgli un ruolo differente rispetto a coloro i quali si trovano a gestire il problema al termine di un percorso”, conclude l’Assessore.