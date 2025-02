Sassuolo, Rando (Pd): “Tagli inaccettabili, il Governo colpisce i cittadini”

“I tagli imposti dal Governo ai Comuni, come quello di Sassuolo, mettono a rischio servizi essenziali per i cittadini. È inaccettabile che si penalizzino gli enti locali, specialmente quelli più virtuosi, costringendoli a ridurre investimenti su welfare, scuola, cultura e sport”.

Lo dichiara la senatrice modenese Enza Rando, della segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Il sindaco Mesini ha ragione a lanciare l’allarme: senza risorse, le amministrazioni non possono garantire servizi di qualità. Il Governo continua a chiedere sacrifici ai territori, mentre ignora le vere esigenze delle comunità,” aggiunge Rando.

“Questa politica di tagli danneggia i cittadini, rende più difficile rispondere alle necessità quotidiane e riduce la qualità dei servizi e quindi della sicurezza in città. Il PD è al fianco dei sindaci nella battaglia per difendere i fondi per le attività locali e contrastare scelte che penalizzano chi lavora per il bene delle comunità,” conclude la senatrice.