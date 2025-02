Le Giornate Imbeni 2025 celebrano quest’anno il XX anniversario della scomparsa di Renzo Imbeni e proseguono l’impegno con una serie di incontri di studio sull’Europa, in programma venerdì 21 e sabato 22 febbraio a Palazzo d’Accursio, nella sala dedicata al Sindaco di Bologna, organizzati dalla Fondazione Renzo Imbeni per un’Europa dei diritti in colaborazione con il Comune, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Venerdì 21 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 12.30 alle 13.30, in sala Renzo Imbeni a Palazzo d’Accursio, la giornata dedicata al tema: “Reinventare l’Europa nel momento più difficile della sua storia”. Coordinati da Carla Giovannini della Fondazione Imbeni, intervengono, tra gli altri Carlo Galli e Valentina Imbeni.

Sabato 22 febbraio dalle 9.30 alle 12.30, la giornata dedicata a “Renzo Imbeni, nel XX anniversario della scomparsa, per valorizzare l’eredità morale e politica del suo percorso sulla scena europea”.

Introduce la presidente della Fondazione Rita Medici Imbeni, con interventi del sindaco Matteo Lepore e di Martin Schulz ed Enrique Baròn Crespo, ex presidenti del Parlamento europeo.