Focus sulla sicurezza di Formigine oggi in Prefettura

Questa mattina, 19 febbraio, una delegazione del Comune di Formigine formata dal Sindaco Elisa Parenti, dall’Assessore alla Sicurezza integrata Andrea Corradini e dalla Comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami è stata ricevuta in Prefettura, in occasione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica.

Afferma il Sindaco Parenti: “Ringraziamo il Prefetto per la celerità del riscontro a seguito della nostra richiesta di attenzione sulla città. Abbiamo evidenziato ai responsabili dell’ordine pubblico provinciale che Formigine necessita di mantenere alta l’attenzione su alcuni aspetti specifici, ovvero truffe, disagio giovanile, videosorveglianza, furti in abitazione. Alla presenza del Prefetto Fabrizia Triolo, del Questore Donatella Dosi, del Comandante provinciale dei Carabinieri Lorenzo Ceccarelli e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Gianluca Capecci, abbiamo ricevuto rassicurazioni sul maggiore controllo del territorio da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza”.

Nella stessa occasione, è stato sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’intesa sul controllo del vicinato da parte dei responsabili del Comune di Formigine, Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Questo Protocollo esplicita e puntualizza gli impegni in merito del Comune, dei cittadini, della Prefettura e delle Forze di Polizia.

Sottolinea l’Assessore Corradini: “Il controllo di vicinato a Formigine sta crescendo, infatti, siamo arrivati alla costituzione di 37 gruppi nel capoluogo e nelle frazioni, divenendo sempre più uno strumento prezioso nell’affiancare le Forze dell’Ordine”.

Tra le prossime iniziative in collaborazione, saranno organizzate delle passeggiate di prossimità in orario serale (ritrovo alle ore 21), con Volontari della Sicurezza, agenti di Polizia Locale e i volontari del controllo di vicinato che vorranno partecipare. Sono già state definite le seguenti date: 26 febbraio a Magreta (ritrovo nel parcheggio di fianco alla chiesa), 5 marzo a Colombaro (partenza dal parcheggio di fronte al ristorante Stefani), 12 marzo a Corlo (parcheggio delle scuole don Mazzoni), 19 marzo a Ubersetto (Via Giardini, area ex edicola), 26 marzo a Casinalbo (parcheggio delle scuole Don Milani). Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Polizia Locale al numero 059 557733.