Dopo il grande successo dello scorso anno torna a Bologna “In piazza con Marino”

Fondazione Golinelli festeggia con una giornata speciale in Piazza Maggiore a Bologna il suo fondatore Marino Golinelli, filantropo, imprenditore, ricercatore e appassionato delle arti.

Sabato 22 febbraio, dalle ore 11 alle 18, il Crescentone si trasformerà in un grande punto d’incontro aperto alla cittadinanza e animato da postazioni interattive progettate per stimolare la curiosità di persone di tutte le età con esperienze scientifiche e creative. Un’iniziativa gratuita in un luogo di condivisione, scoperta e divertimento, dove il dialogo tra scienza, tecnologia e arte prenderà vita coinvolgendo i partecipanti in un viaggio attraverso il sapere e l’innovazione.

Per l’occasione la Golinelli Digital Gallery – progetto a cura di Fondazione Golinelli – presenterà LABYRINTH, un’area espositiva virtuale che accoglie, in una nuova dimensione interattiva, alcune delle opere appartenenti alla collezione privata di Marino e Paola Golinelli.

Si tratta di un’esperienza immersiva che fonde arte, interazione e narrazione, coinvolgendo i visitatori in un’avventura ai confini tra realtà e immaginazione. Il labirinto, progettato con richiami estetici agli anni ’70, ospita una serie di opere interattive, modellate su altrettante controparti reali, come Immortal Hunting di Ronald Ventura, opera chiave dell’itinerario virtuale. Numerosi sono gli stimoli che amplificheranno attivamente la percezione sensoriale dei partecipanti: dalla manovella che genera onde, alla luce che svela incisioni laser, ogni installazione è pensata per stimolare riflessioni sul superamento dei propri limiti. La missione del visitatore sarà quella di portare una piuma fino alla stanza finale, un gesto che simboleggia il compimento del viaggio interiore. Con Labyrinth, la Golinelli Digital Gallery ridefinisce il concetto di esposizione, trasformando l’arte in un’esperienza attiva e coinvolgente.

Tra le postazioni presenti in piazza anche un’anteprima dell’exhibit T-SIMMETRY, il tunnel a “cronologia inversa” ideato e realizzato da Fondazione Golinelli, visitabile all’interno della nuova mostra Dall’origine al destino, visitabile fino al 30 giugno al Centro Arti e Scienze Golinelli.

Con Questione di chimica, la scienza diventa uno spettacolo: tra colori che cambiano, forme che si trasformano e reazioni inaspettate, i partecipanti scopriranno i principi nascosti dietro fenomeni solo all’apparenza magici.

La postazione Invisibili mondi aprirà le porte a ciò che l’occhio umano non può vedere, permettendo di esplorare al microscopio dettagli straordinari di organismi presenti in natura.

Con Che fisica!, grazie a Makey Makey, qualsiasi oggetto conduttore diventerà una tastiera, dimostrando come la corrente elettrica possa trasformare la realtà in un’esperienza interattiva.

Punti di vista sfiderà la percezione con illusioni ottiche sorprendenti, rivelando gli inganni della mente e offrendo nuove prospettive sulla realtà.

Pensare con le mani stimolerà l’ingegno e la creatività attraverso sfide di gruppo, dove il lavoro di squadra può trasformare idee in soluzioni originali.

Un’applicazione digitale, pensata per l’occasione, permetterà di approfondire le attività delle singole aree attraverso quiz, aneddoti e curiosità.

Infine, sarà a disposizione di bambine e bambini lo Spazio Panini, pensato e allestito da Franco Cosimo Panini Editore, con animazioni ludiche e letture ad alta voce. Grande novità di quest’anno è il libro Missione Scienza, edito da Franco Cosimo Panini Editore con la consulenza scientifica di Fondazione Golinelli. Le colorate illustrazioni con protagonisti il Cavalier Marino Golinelli e i suoi aiutanti ispireranno attività scientifiche e ludiche, offrendo un’esperienza coinvolgente e carica di preziosi stimoli.

Quando: sabato 22 febbraio 2025, ore 11 – 18 in Piazza Maggiore, Bologna

Info: eventi@fondazionegolinelli.it – L’evento è gratuito.