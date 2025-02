C’è tempo fino alle ore 14 del 27 febbraio per presentare la domanda per il Servizio Civile Universale

È stata prorogata, infatti, la scadenza del bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, per la selezione di 62.549 giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile, un’esperienza di crescita e impegno sociale.

I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e prevedono un compenso di 507,30 euro mensili. Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers o giovani con temporanea fragilità personale e sociale).

Per partecipare è necessario presentare la domanda tramite credenziali Spid sulla piattaforma Dol, dove è disponibile anche la guida all’accesso e alla compilazione. Si può presentare domanda per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra quelli elencati nel bando e riportati nella piattaforma.

Sul territorio provinciale sono disponibili 218 posti progetti proposti dagli enti associati al Coordinamento provinciale enti servizio civile di Modena (Copresc) e alcuni Comuni, tra cui quello di Modena dove sono 27 i posti disponibili.

In particolare, per il Comune di Modena sono aperte posizioni presso diversi uffici, tra cui: Informagiovani, Ufficio Giovani, Ufficio Progetti Europei, Europe Direct, Museo Civico, Centro musica. Tutti i progetti fanno capo a tre macroprogetti che vedono l’Amministrazione comunale modenese nel ruolo di ente capofila o partner.

In particolare, si tratta di “Youth Empowerment” che offre 13 posti tra Centro Musica, Ufficio Comunicazione, Ufficio Legalità, Palestra digitale MakeIt Modena, Ufficio Giovani, Informagiovani, Europe Direct, Casa delle Culture, ForModena e altre realtà che consentiranno di fare esperienze in campo educativo, anche nell’accoglienza a minori. “Bimud – Biblioteche e Musei insieme per la cultura digitale che in città” offre invece la possibilità a sei giovani di impegnarsi presso Biblioteca Delfini, Archivio Storico, Memo, Museo Civico e Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra. Infine, “Modelli innovativi tecno-digitali offre otto posti distribuiti tra Sert di via Nonantolana, Casa della Comunità di Modena, Centro Servizi Baggiovara, Psicologia Clinica, Csm Modena Ovest di via Newton, Servizi Ausl al complesso Windsor Park.

Per ulteriori informazioni sul Servizio civile universale: Ufficio Giovani, tel. 059 2032961-37870 (https://temi.comune.modena.it/informagiovani/servizio-civile email: serviziocivile@comune.modena.it).