A Limidi ritorna una iniziativa sui viaggi in bicicletta

Il Centro Polivalente di Limidi di Soliera informa che venerdì 21 febbraio 2025, ore 21.00, nella sala del 1° piano in Via Papotti n. 18, Limidi, ritorna una iniziativa sui viaggi in bicicletta.

Il limidese Mauro Bigarelli racconterà ed illustrerà con immagini e video la sua straordinaria esperienza: viaggiare da solo, in bicicletta, da Limidi a Capo Nord. Un percorso di oltre 5.000 chilometri durato tre mesi! Un viaggio lento prendendosi il tempo di visitare capitali europee, ammirare il panorama, ammirare un aspetto specifico. Con la filosofia del cicloturismo. La realizzazione di un sogno maturato in età giovanile, preparato con cura e realizzato in età pensionabile!

Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi e passare una serata assieme per vedere città e paesaggi stupendi, conoscendo altri modi di viaggiare, relative problematiche e soddisfazioni.

Saranno rispettate eventuali disposizioni che fossero emanate in materia di COVID.

L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel programma che lo Spazio Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto per il periodo invernale-primaverile 2025 col contributo della Fondazione Campori di Soliera.

La prossima iniziativa è programmata per il 28 febbraio con DARIO DE SANTIS, Storico della Scienza e brillante divulgatore, che intratterrà su due argomenti: Il re dei minerali, il SALE; una molecola, il PEPE.

Limidi 18 febbraio 2025 – Centro Polivalente di Limidi (Mo) Spazio Cultura