Primi passi tra le pagine” al via a Soliera

Prende il via giovedì 20 febbraio alle 17.30 presso la biblioteca Campori Junior di Soliera, in via Nenni 55, un ciclo di appuntamenti volti alla scoperta delle pubblicazioni destinate alla primissima infanzia.

L’iniziativa, dal titolo “Primi passi tra le pagine”, è ideata e condotta da Emilia Ficarelli, bibliotecaria. L’incontro di apertura, “Un mondo incantevole e incantato. Scoprire l’universo dei libri per bambini dagli 0 ai 3 anni”, è destinato a genitori, educatori e appassionati di libri per l’infanzia. L’ingresso è libero.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 6 marzo, sempre alle 17.30, e avrà per tema “La musica del linguaggio. Rime e coccole per giocare con il corpo e con le parole”, rivolto a genitori e bambini tra gli 0 e i 12 mesi. Il ciclo si chiuderà il 20 marzo alle 17.30 con “La lingua del sole, della luce e delle stelle. Le prime narrazioni come strumento di relazione e scoperta” e sarà destinato a genitori e bambini tra i 12 e i 24 mesi.

Gli appuntamenti del 6 e 20 marzo, sempre a ingresso libero, richiedono la prenotazione: 059 568585 (lunedì-venerdì 14.30-19 / martedì e sabato 9-13), biblioteca@fondazionecampori.it