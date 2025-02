Onebillionrising, si inaugura una panchina rossa presso il Parco Europa a Vignola

A Vignola prosegue la tradizione di inaugurare una panchina rossa, simbolo di lotta alla violenza contro le donne, nel mese in cui cade San Valentino. Venerdì 21 febbraio è in programma il taglio del nastro della nuova panchina rossa installata presso il Parco Europa, nella zona Tunnel. L’appuntamento è per le ore 16.00, alla presenza della sindaca di Vignola Emilia Muratori, della vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola, dell’assessora alla Scuola Daniela Fatatis e dell’assessora alle Politiche giovanili Elisa Cavani.

La panchina, di proprietà comunale, è stata recuperata dagli addetti nei magazzini comunali e poi restaurata e ridipinta dai ragazzi che frequentano il Centro giovani, che si trova proprio al Parco Europa, presso la sede del Pedale vignolese. La cerimonia, organizzata dal Comune di Vignola in collaborazione con le Politiche giovanili dell’Unione Terre di Castelli e la cooperativa Aliante, si inserisce nel calendario di iniziative pensate in occasione della campagna internazionale contro la violenza sulle donne Onebillionrising.

“Come Amministrazione di Vignola – conferma Anna Paragliola – fin dal nostro insediamento, abbiamo deciso che, ogni anno, nel mese di febbraio, avremmo inaugurato una panchina rossa, per disseminare la città di segni e simboli permanenti del nostro impegno per l’uguaglianza di genere e la lotta contro ogni discriminazione”. Nel 2021, con il contributo di Coop Alleanza, era stata inaugurata la panchina rossa che si trova in Corso Italia. Nel 2022, grazie all’impegno dell’associazione, la nuova panchina era stata collocata a servizio della sede della Pubblica Assistenza. Nel 2023, in collaborazione con tutti i Comuni, era stata inaugurata una nuova panchina rossa all’esterno della sede dell’Unione Terre di Castelli, in piazzetta Giovanni Migliori, a Vignola. Infine, nel 2024, in collaborazione con la scuola media cittadina, è stata posata una panchina rossa nel giardino esterno della scuola Muratori, su via Di Vittorio. “Con la scelta dell’ubicazone di queste ultime due panchine – conclude Anna Paragliola – perseguiamo anche l’obiettivo di far crescere la consapevolezza nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze della necessità di un rapporto paritario tra donne e uomini, del rispetto tra tutte le persone in quanto essere umani, perché la violenza contro le donne si sconfigge anche lavorando nell’ambito culturale, cambiando una mentalità patriarcale che purtroppo, dobbiamo constatare, sopravvive ancora anche tra le nuove generazioni”.