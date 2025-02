La Polizia Stradale di Bologna sequestra un bolide con a bordo attrezzi da scasso e refurtiva

Nella serata del 12 febbraio scorso, alle 21.30 circa, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, al km 15 della A14 in carreggiata nord, hanno intercettato e bloccato una station wagon di grossa cilindrata utilizzata per commettere furti in abitazione.

Poco prima, il Centro Operativo Autostradale aveva allertato via radio le pattuglie presenti sul tratto della A14 compreso fra Cesena e Bologna, affinchè prestassero attenzione al passaggio del bolide, in quanto era risultato in uso a soggetti responsabili di furti in abitazione commessi nelle zone di Pesaro e Cattolica.

L’auto è stata una prima volta avvistata all’altezza del casello di Forlì ma, a causa del forte traffico presente in quel momento, le pattuglie del tratto non sono riuscite a fermarla.

Pertanto, appurato che il veicolo proseguiva la propria corsa in direzione Bologna, è stato strutturato un dispositivo volto a intercettarlo: il corretto posizionamento delle pattuglie ha così permesso di bloccare l’Audi nei pressi del km 15 della A 14, senza alcun pericolo per gli altri utenti presenti sulla carreggiata.

I soggetti, costretti pertanto ad abbandonare il mezzo con a bordo l’attrezzatura da scasso (trance, piedi di porco, flessibili, cacciaviti e radio) e tutti gli oggetti provento dei numerosi furti in abitazione, si sono dati alla fuga a piedi attraversando l’annessa tangenziale e dileguandosi nella zona compresa fra Fiera e via Stalingrado.

Sono stati, quindi, sequestrati monili in oro, borse di pregio ed orologi da collezione.

Al riguardo, si segnala che per chiedere informazioni e/o rivendicare la proprietà degli oggetti è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 0516111811.