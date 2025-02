Iniziano a Reggio Emilia le operazioni preliminari del cantiere per il sottopasso ciclopedonale al Campo di Marte

Prendono il via in questi giorni le operazioni preliminari alla realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale che collegherà i parchi Campo di Marte 1 e 2 nel quartiere Ospizio. Nell’area verranno infatti effettuati i necessari interventi di bonifica di eventuali residui bellici.

Le opere di bonifica interesseranno tutte le aree di scavo del nuovo sottopasso e comporteranno sia interventi di potatura sia, ove è impossibile fare altrimenti, abbattimenti di alberi che saranno poi sostituiti con la messa a dimora di altrettante piante. Una volta completate le operazioni di bonifica, saranno eseguiti sondaggi di natura archeologica, i cui esiti consentiranno di avviare la procedura di gara per la realizzazione dell’opera.

Il nuovo sottopasso ciclopedonale – finanziato dal Pnrr – Missione 5: Coesione e inclusione – per un importo di circa 1,8 milioni di euro – consentirà di superare l’asse ferroviario regionale Reggio-Sassuolo che oggi separa i due parchi e permetterà quindi di “ricucire” due zone della città, mettendo a disposizione un percorso sicuro, ben illuminato e attrezzato, lontano dal traffico e, per molti tratti, immerso nel verde, per spostarsi da un quartiere all’altro e per raggiungere il centro città.