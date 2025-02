Campagna mirata della Polizia locale modenese: 110 veicoli oltre i limiti di velocità

Sono stati 110 gli automobilisti sanzionati per superamento dei limiti di velocità durante i controlli mirati effettuati dalla Polizia locale di Modena nell’ambito della campagna per la sicurezza stradale per contrastare una delle infrazioni più diffuse ma anche più pericolose. L’eccessiva velocità è infatti insieme, ai comportamenti distratti alla guida, una delle principali concause di sinistri.

Le verifiche sugli eccessi di velocità si sono svolte sulla viabilità urbana, da lunedì 10 a venerdì 15 febbraio, attraverso rilevazioni con strumentazioni mobili (quali radar e telelaser) precedute da segnaletica informativa, con particolare attenzione alle vie in cui sono state riscontrate ripetute segnalazioni attraverso Rilfedeur, il servizio che permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate via web o attraverso app.

In particolare, oggetto di controllo strumentale sono state le vie: Pederzona, Gherbella, Scartazza, Tassoni (dove uno degli automobilisti sanzionati aveva spinto l’auto agli 85 chilometri all’ora), Vaciglio sud, Vignolese, Nonantolana, Nazionale per Carpi, Indipendenza, Contrada, Cucchiara; i viali Autodromo e Amendola e la tangenziale La Marmora. A causa del maltempo alcuni controlli sono stati condotti prioritariamente con contestazione da remoto.

Le 110 violazioni ai limiti di velocità accertate sono perlopiù riconducibili alla seconda fascia prevista dal Codice della Strada, quindi, riferite al superamento del limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h punito, che prevede una sanzione pari a 173 euro con decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Presso i posti di controllo appositamente organizzati, gli operatori di Polizia locale hanno verificato anche il rispetto di altre norme stradali e riscontrato diverse altre violazioni. Tra queste due per omessa revisione periodica del veicolo (la sanzione è di 173 euro) in uno caso il contrassegno di revisione era stato contraffatto, il conducente del veicolo è stato quindi denunciato per uso di atto falso.

Un altro conducente era invece alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria, la sanzione in questo caso è di 866 euro e può comportare anche il sequestro del veicolo. Un altro automobilista era addirittura privo di patente di guida; per lui il verbale è stato di 5.100 euro con fermo del veicolo per tre mesi. Il conducente di un autocarro è stato invece sanzionato perché non aveva rispettato le pause di guida prescritte dalla legge; altre sanzioni sono state elevate in tre casi per velocità non commisurata alla situazione ambientale e in un caso per divieto di transito.