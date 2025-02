Bando Fondazione Manodori: progetti per giovani adolescenti

L’adolescenza è un’età fragile, ma ricca di opportunità. Anche nella nostra provincia, sono in aumento i giovani dai 11 ai 19 anni che soffrono di disturbi legati alla percezione di sé o alle relazioni sociali, che a volte possono sfociare in vero e proprio disagio ed esprimersi in atteggiamenti aggressivi o di estrema chiusura in sé stessi.

L’adolescenza segna un delicato passaggio verso l’età adulta e prevede cambiamenti che possono avere forti ripercussioni sia sui percorsi di vita di ragazze e ragazzi, che sulla tenuta educativa degli adulti e delle strutture di riferimento.

Con un bando specifico per sostenere interventi per adolescenti e preadolescenti, la Fondazione Manodori si propone quindi di investire per favorire percorsi adeguati a questo nuovo scenario, incentivando l’impegno delle istituzioni e delle organizzazioni del terzo settore.

“La Fondazione Manodori – ha detto il presidente, Leonello Guidetti – considera da sempre prioritario l’impegno a favore della comunità in cui opera, in particolare a prevenire e sostenere situazioni di disagio e fragilità. Il dialogo costante con i diversi soggetti istituzionali del territorio e con tutti gli enti che operano nel sociale ci aiuta ad individuare e a mettere a fuoco le priorità e i bisogni più urgenti. Di recente, l’attenzione di molte realtà del welfare si è rivolta ai giovani, a coloro che stanno crescendo e che appaiono disorientati, isolati, si sentono smarriti e sembra stentino a trovare punti di riferimento”.

“Questo bando – prosegue Guidetti – intende sostenere i progetti tesi a rispondere ai bisogni educativi, di socializzazione e di coinvolgimento delle nuove generazioni, perché possano scegliere la propria strada e crescere in modo sereno”.

Sono dieci i progetti che partiranno a breve e saranno realizzati in rete da 51 soggetti tra cui enti pubblici, scuole, cooperative sociali, associazioni di volontariato, enti no profit del privato sociale per un totale di 250.000 euro. Gli interventi avranno una ricaduta sociale e in termini di nuovi servizi su tutto il territorio reggiano, ma in particolare nei quartieri cittadini, che sembrano essere quelli che segnalano le maggiori fragilità.

“Ringrazio la Fondazione Manodori a nome dell’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Marco Massari – perché attraverso questo bando dimostra ancora una volta una notevole sensibilità nell’ascolto dei bisogni profondi della nostra comunità. Sostenere e finanziare progetti educativi e sociali legati alla fascia di età dagli 11 ai 19 anni significa infatti comprendere quanto le difficoltà dei nostri giovani siano un’autentica emergenza di cui tutti dobbiamo farci carico”.

“Il protagonismo giovanile, la costruzione di occasioni di crescita e di relazione, la sperimentazione di strumenti finalizzati a generare connessioni, a cogliere il disagio e a superarlo rappresentano autentiche priorità dell’attualità e del prossimo futuro. Siamo e saremo sempre più impegnati ad affrontare questa richiesta di aiuto e a interpretarla con risposte nuove. Nel coinvolgimento di larga parte del nostro terzo settore vi è infine un altro segnale positivo: sapere che soggetti qualificati stiano lavorando a progettualità di valore in questa direzione rappresenta la conferma di quanto la nostra comunità, nel suo insieme, vuole investire nel benessere giovanile come fattore trainante del proprio sviluppo”.

La maggior parte dei progetti proposti ruota intorno al tema delle relazioni, con gli adulti, con il mondo della scuola, dello sport, della cultura e soprattutto tra i giovani e i diversi luoghi della città. Incontri, laboratori, eventi tendono a coinvolgere, a creare e rinsaldare rapporti che possano rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.

Occorre proporre occasioni di aggregazione costruttiva e dare ai giovani l’opportunità di esprimersi, di interagire tra loro e con la realtà che li circonda. Lavorare insieme, su percorsi condivisi e identificati come propri per farli uscire dall’isolamento, dal ripiegamento su sé stessi che sembra essere una tendenza molto diffusa tra la cosiddetta “generazione liquida”.

PROGETTI

Teen-raizes

Accento coop sociale, Rigenera coop sociale, Etamove asd,

Filef federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie

Articolo 18 – Scuola di associazionismo

Arci Reggio Emilia, Arci circolo Pickwick, Uisp, Anpi

Sottosopra

Cinqueminuti ass. culturale, Natiscalzi aps, Casa d’Altri.

Compagnia del Buco aps, Comune di Reggio Emilia

Connessioni culturali

Ceis, Anziani e non solo coop sociale, Progetto Crescere coop sociale,

Polisportiva Pace, Accademia di Quartiere aps, Unione Terre di Mezzo

Giovani protagonisti nel far vivere gli spazi pubblici

Circolo Fenulli, Atletica Reggio, Circolo Tunnel, Passaparola odv

Relazioni e apprendimenti fuori dall’aula

Istituto comprensivo Einstein, Manzoni, Aosta, Pertini 1, Kennedy, Marco Emilio Lepido,

Leonardo da Vinci, Scuola Media Don Pasquino Borghi

Moltiplicare Legami

La Vigna coop sociale, Ciofs centro italiano opere femminili salesiane,

Unione Comuni Val d’Enza, Creativ coop sociale

Young Territories

L’Arca in movimento aps, Insieme per Rivalta, Polisportiva Biasola centro sociale,

Sanba aps, Emersa aps, Centro servizi volontariato Reggio Emilia

Adolescenti e stereotipi di genere

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia, Ordine della professione di Ostetrica di Reggio Emilia, Ordine delle professioni Infermieristiche di Reggio Emilia, Asp – Reggio Emilia Città delle persone, Ausl – Irccs Reggio Emiia

Liberiamoci: un volo nei luoghi del disagio e nei sentieri del benessere

Sentiero Facile aps, L’Ovile coop sociale, Lega contro i tumori,

Musei Civici, Ausl – Irccs Reggio Emilia