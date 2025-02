Tre etti di hashish sul monopattino, 23enne arrestato a Modena dai Carabinieri

Nella tarda serata di sabato 15 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nei pressi della stazione delle corriere, hanno notato un monopattino elettrico a bordo del quale si trovavano due stranieri.

Alla vista della pattuglia i due hanno lanciato in terra un borsello. Uno di loro si è dato alla fuga a piedi, mentre i militari sono riusciti a bloccare ed identificare un giovane egiziano di 23 anni che era in sua compagnia sul mezzo. Subito dopo hanno recuperato il borsello all’interno del quale erano celati tre panetti di hashish per un peso complessivo di 300 grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro penale, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.