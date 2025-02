Mozarc-Bellco: il Sindaco di Mirandola in merito alla scelta dell’offerta di NorrDia/Tian Yi Medical

Il Sindaco di Mirandola ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla scelta di Mozarc Bellco, affiancata dell’advisor Sernet, di selezionare la proposta dell’azienda NorrDia/Tian Yi Medical. Realtà fatta di aziende che vantano una forte esperienza e competenza nella produzione, nello sviluppo e nella distribuzione a livello mondiale di prodotti per la dialisi.

“Dal 9 luglio scorso – quando il Ministro Urso ha convocato la prima seduta del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – è stato portato avanti un grande lavoro corale, che oggi ci restituisce un primo importante risultato a garanzia del futuro di questo pezzo del nostro distretto biomedicale. La scelta dell’Azienda Mozarc-Bellco di procedere con TianYi/NorrDia tiene certamente conto di una proposta industriale ben articolata e chiara, che da una parte analizza il mercato e punta alla valorizzazione degli elementi di forza dello stabilimento e dall’altra riesce a fare convergenza con altre importanti realtà del distretto, quali Livanova e Eurosets – commenta il Sindaco Letizia Budri – Ora confidiamo che l’approccio pragmatico e lo spirito di collaborazione, che abbiamo visto in questi mesi al tavolo del Mimit, continuino anche per la definizione di un Piano sociale che consenta di gestire il passaggio al nuovo investitore dando le migliori garanzie ai lavoratori della Bellco. L’intervento della Regione e del Ministero hanno certamente rappresentato un elemento di garanzia, che come più volte sottolineato alle sedute del tavolo, ha permesso all’Azienda e alle Organizzazioni Sindacali di confrontarsi in modo chiaro e responsabile rispetto a una produzione strategica, di valore non solo per il nostro territorio, ma per l’intero Paese. Per questo da Sindaco di Mirandola non posso che ringraziare tutti coloro che fin dall’annuncio della crisi, il 12 Giugno scorso, hanno lavorato e continueranno a lavorare con responsabilità per il futuro di Bellco”.