“I due Foscari” in scena al Teatro Comunale di Modena venerdì e domenica

Per la stagione lirica al Teatro Comunale di Modena, venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20 e domenica 23 alle 15:30, va in scena I due Foscari di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Opera considerata fra le più raffinate musicalmente del primo Verdi, sarà diretta da Matteo Beltrami al suo nuovo debutto verdiano in questo spettacolo, sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati.

Il titolo verrà proposto nell’allestimento già apprezzato su importanti palcoscenici, firmato da Joseph Franconi Lee, con scene e costumi di William Orlandi, luci di Valerio Alfieri, regista collaboratore Daniela Zedda e coreografie di Raffaella Renzi, in una nuova coproduzione con Fondazione Teatri di Piacenza dove ha debuttato lo scorso novembre. Lo spettacolo era nato nel 2008 per l’Abao-Olbe di Bilbao, quindi ripreso come spettacolo inaugurale al Festival Verdi di Parma nel 2009 e al Teatro Comunale di Modena. È stato registrato anche in Dvd e nel 2011 è stato rappresentato al Teatro Verdi di Trieste, dove il baritono Luca Salsi debuttò nel ruolo di Francesco Foscari che riprenderà a Modena. La compagnia di canto vedrà protagonisti anche il tenore Luciano Ganci, per la prima volta in questa produzione nella parte di Jacopo Foscari, e il soprano Marily Santoro come Lucrezia Contarini. Completano il cast Antonio Di Matteo (Jacopo Loredano), Marcello Nardis (Barbarigo), Ilaria Alida Quilico (Pisana), Manuel Pierattelli (Fante), Eugenio Maria Degiacomi (Servo del Doge).

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.