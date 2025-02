Giovedì 20 febbraio la serata del Gonfalino d’oro a Soliera

Giovedì 20 febbraio il Castello Campori di Soliera, in piazza Fratelli Sassi 2, ospita la serata del Gonfalino d’oro, alla sua quinta edizione, un riconoscimento che l’amministrazione comunale conferisce a concittadini che per svariate motivazioni, di carattere altruistico, sociale o culturale, abbiano dato prestigio alla città di Soliera. Quest’anno a essere premiata è Annalisa Ferretti, presidente della Società Paleontologica Italiana e docente di Paleontologia presso Unimore.

Solierese, studiosa e ricercatrice con numerose esperienze all’estero, nel corso della serata Annalisa Ferretti accompagnerà i presenti in un viaggio tra fossili ed evoluzione, alla scoperta del tempo, in conversazione con Milena Bertacchini, responsabile del Museo Mineralogico e Geologico Estense Gemma. In programma anche letture di brani di Charles Darwin a cura di Francesco Rossetti.

La paleontologia è una disciplina che affascina persone di tutte le età perché permette di immergersi in un passato lontano e misterioso, di scoprire come la vita sulla Terra si è evoluta nel corso di milioni di anni. I fossili, testimonianze silenziose di epoche remote, sono come pezzi di un puzzle che ci aiutano a capire la storia della nostra esistenza e comprendere come la vita sulla Terra possa adattarsi e cambiare.

Quanto a Darwin, la sua teoria dell’evoluzione è fondamentale per comprendere il nostro posto nel mondo: la sua idea che tutte le forme di vita siano legate da un comune antenato ha rivoluzionato il nostro modo di vedere la natura e il nostro legame con essa. La vicenda umana di Darwin, la sua curiosità e il coraggio di sfidare le convenzioni del suo tempo, ci ispira ancora oggi a cercare risposte alle grandi domande dell’esistenza.

Con all’attivo circa 200 pubblicazioni su riviste internazionali, Ferretti può vantare numerosi i soggiorni di studio presso istituzioni straniere, tra cui un “Postodoctoral Fellowship” presso il “Center for Earth and Ocean Research” dell’Università di Victoria, British Columbia, Canada e numerosi “Visiting Scientist” alla “School of Earth Sciences” dell’Ohio State University.

È presidente del Consiglio di interclasse in “Scienze Naturali e Didattica e Comunicazione delle Scienze” presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È membro titolare di tre sottocommissioni internazionali della Internation Commission on Stratigraphy. Dal 2024 è membro titolare dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena. È editor-in-chief del bollettino della Società Paleontologica Italiana e fa parte del comitato editoriale di diverse riviste internazionali (tra cui Nature-Scientific Reports).

Il Gonfalino d’oro è un riconoscimento con cui l’amministrazione comunale premia un cittadino solierese distintosi per opere di solidarietà, volontariato e altruismo di particolare rilevanza per la comunità. Negli scorsi anni il Gonfalino è stato attribuito al farmacista Graziano Lodi, all’editore Alberto Bisi, al dirigente di Medici Senza Frontiere Mariano Lugli e all’ensemble dei volontari che prestarono tempo ed energia a sostegno dei cittadini, durante i lockdown legati al Covid.