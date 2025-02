Due arresti in 24 ore al Novi Sad di Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini gambiani di 27 e 21 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il primo arresto, nel pomeriggio di sabato 16 febbraio, il secondo la domenica successiva, entrambi in zona parco Novi Sad.

Intorno alle ore 15.00 di sabato, nel corso di un’intensificata attività di controllo del territorio nella zona che insiste sul Parco Novi Sad, la Squadra Volante ha proceduto a fermare per identificazione un gruppetto di persone che stazionavano all’interno dell’area verde.

Durante le fasi del controllo, il 27enne si è dato a precipitosa fuga in direzione del centro storico, lanciando all’interno di un cespuglio un barattolo in vetro. Raggiunto, è stato fermato dagli agenti in via Berengario. Dentro al barattolo vi erano 9 bustine di plastica, contenenti 20,49 grammi di marijuana. Sulla sua persona sono stati rinvenuti ulteriori due dosi dello stesso stupefacente e 10 involucri di hashish per complessivi 36,50 grammi.

La perquisizione è stata estesa al domicilio in Modena: all’interno della camera da letto in uso esclusivo all’indagato sono state rinvenute altre due bustine di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 46 bustine di plastica trasparente.

Domenica 16 febbraio, intorno alle ore 12.30, la Squadra Volante nel transitare in via Monte Kosica, nei pressi della rotatoria che collega via Fontanelli e via Monte Cuccoli, ha notato un giovane, il 21enne, in sella ad una bicicletta che alla vista della Polizia ha accelerato l’andatura come per eludere un possibile controllo.

Raggiunto e fermato nei pressi del parco Novi Sad, il 21enne – in stato di evidente agitazione – ha mostrato da subito insofferenza al controllo di Polizia. Sulla sua persona sono stati rinvenuti 12 pasticche di MDMA, 4 involucri di cocaina e 3 pezzi di hashish per complessivi 33,24 grammi di stupefacente.

All’esito delle udienze svoltesi nella mattina odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato gli arresti e disposto nei confronti del 21enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena, con divieto di allontanamento dall’abitazione in orario notturno.