Campogalliano: consulte frazionali, domenica 23 febbraio Panzano e Saliceto Buzzalino al voto per eleggere i loro rappresentanti

Panzano e Saliceto Buzzalino al voto per il rinnovo delle Consulte frazionali. Domenica 23 febbraio i residenti delle due frazioni di Campogalliano sono chiamati a scegliere i membri dei due organi ausiliari del Consiglio comunale, a seguito delle assemblee informative promosse nelle scorse settimane dall’Amministrazione comunale.

“Quello del rinnovo delle Consulte frazionali – precisa l’Assessore alle Frazioni del Comune di Campogalliano Walter Stella – è un esercizio democratico che ha l’obiettivo di avvicinare e garantire un filo diretto fra il Comune e i suoi territori periferici. Negli ultimi anni le Consulte hanno accresciuto le loro funzioni e sono diventate un punto di riferimento per l’Amministrazione, quale importante strumento consultivo e propositivo. Mi auguro che i residenti delle frazioni partecipino numerosi alla giornata elettiva del 23 febbraio”.

Istituite nel 2005 e diventate nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento, le Consulte frazionali sono interlocutori privilegiati dell’Amministrazione, con il compito di rappresentare le esigenze del territorio, individuare le necessità e indicare le priorità delle frazioni, oltre alla possibilità di fornire pareri e proporre soluzioni.

A norma del Regolamento comunale, ciascuna Consulta è composta da sette membri, nominati dal Sindaco, fra i quali sono individuati un presidente, un vicepresidente e un segretario. Sono elettori e possono essere eletti membri della Consulta i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campogalliano che risiedano nella frazione o che nella stessa abbiano la sede individuale dell’attività.

Domenica 23 febbraio le elezioni si terranno dalle 8.45 alle 12.45 nella Sala Civica Bottega Panzano in via Reggiani 33 per i residenti di Panzano e al Circolo del Pio in via Chiesa Saliceto 21 per i residenti della frazione di Saliceto Buzzalino. Per votare è sufficiente presentarsi con un documento d’identità in corso di validità, gli elettori potranno esprimere due preferenze e risulteranno elette ed eletti i sette che avranno riportato il numero più alto di voti (in caso di pari preferenze, si procederà al sorteggio).