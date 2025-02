Ancora un successo a Casalgrande per il bookcrossing

Il bookcrossing replica il successo del 29 dicembre in occasione del mercato straordinario post natalizio.

Ieri, lunedì 16 gennaio, nell’ambito del Carnevale a Casalgrande, organizzato dalla Pro Loco casalgrandese, sono state tante le persone attratte dallo stand allestito dalle ragazze della Biblioteca ‘Sognalibro’, vero e proprio motore che permette a questa importante iniziativa di svilupparsi e accrescere il proprio successo.

Particolarmente rilevante è stato il consolidarsi della pratica dello scambio, gratuito, di libri. Sono stati numerosi i volumi che sono virtuosamente ‘passati di mano’, che è poi la finalità esistenziale del bookcrossing: quello di mettere in circolo libri usati, stimolando la pratica della lettura.

Graditissima la presenza degli Assessori comunali e del Sindaco Giuseppe Daviddi che si sono alternati allo stand di Piazza Costituzione, prendendo parte anche loro allo scambio.

HANNO DETTO

“L’iniziativa di domenica ha avuto un riscontro davvero positivo da parte della comunità di Casalgrande, bissando e migliorando il successo già ottenuto a dicembre – dichiara l’Assessore Graziella Tosi, che ha fortemente voluto il bookcrossing-. Momenti come questi sono importanti non solo come modo per condividere e scoprire nuovi libri, ma anche come un’opportunità per riflettere sul valore della lettura. E’ estremamente piacevole notare come stiano aumentando in modo significativo le iniziative che l’Amministrazione porta avanti promuovendo attività che coinvolgano la comunità in modo significativo.”.

“Stimolare il libero scambio di libri e conoscenze è fondamentale per rendere la lettura accessibile a tutti, senza barriere, e per rafforzare il legame tra le persone – ha proseguito -. In un’epoca in cui la digitalizzazione sta cambiando il nostro modo di comunicare, eventi come il Bookcrossing ci ricordano l’importanza di fermarci, riflettere e tornare a immergerci nelle pagine di un buon libro. Ogni libro condiviso è un’opportunità per scoprire nuove storie, ma anche un gesto di solidarietà e di appartenenza a una comunità che si fa promotrice di cultura”.

“Un grazie di cuore all’Amministrazione che ha sostenuto convintamente questa mia proposta – conclude Graziella Tosi –, allo staff della biblioteca per il lavoro encomiabile che hanno svolto e a tutti i miei concittadini che hanno preso parte a questa iniziativa”.

Il bookcrossing sarà presente in altri eventi che l’Amministrazione comunale ha in programma.