Tre universitari dell’Emilia-Romagna selezionati per la Scuola Ortogonale di Informatica

Sono Filippo Garagnani, Francesco Giordani e Dario Moschetti i tre universitari originari dell’Emilia-Romagna a essere stati selezionati, insieme ad altri 17 studenti provenienti da tutta Italia, per partecipare al percorso di alta formazione della Scuola Ortogonale di Informatica, un progetto sostenuto da una generosa donazione da parte di Schmidt Sciences, l’ente filantropico fondato da Wendy ed Eric Schmidt, ex CEO di Google e promosso dalla Fondazione Elicsir.

Filippo Garagnani, originario di Castelvetro di Modena, sta frequentando il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence Engineering all’Università di Modena e Reggio Emilia; Francesco Giordani, di Casalecchio di Reno, è iscritto al corso di Artificial Intelligence all’Università di Bologna, mentre Dario Moschetti, originario di Reggio Emilia, è iscritto al corso di laurea magistrale in Informatica all’Università degli Studi di Milano.

Ciascuno dei venti studenti – selezionati sulla base del merito – riceverà una borsa di studio da 25mila euro e sarà seguito con un percorso di mentoring da alcuni tra i più validi docenti e ricercatori nel panorama italiano e internazionale della Scienza Informatica, con la possibilità di effettuare un tirocinio presso un’azienda o un’accademia prestigiosa sia nel nostro Paese sia all’estero.

“Il nostro obiettivo principale — spiega Ozalp Babaoglu, presidente della Fondazione ELICSIR — è quello di coltivare una nuova generazione di giovani informatici, capaci e motivati, aiutandoli in un percorso di crescita che valorizzi il loro talento e il loro impegno, affinché possano in futuro guidare i progressi tecnologici e scientifici nel mondo produttivo e della ricerca. Per questo — aggiunge Babaoglu — abbiamo creato la Scuola Ortogonale, un progetto con modalità di insegnamento innovative e partecipative che coinvolge, in qualità di mentori, affermati ricercatori informatici italiani di alto profilo internazionale. Un ringraziamento speciale — conclude Babaoglu — va a Eric Schmidt e a Schmidt Sciences per aver voluto sostenere questa iniziativa e la scienza informatica italiana.”

“Oggi l’Informatica – aggiunge Filippo Garagnani – è una disciplina ampia, con molte branche di ricerca e soprattutto si collega e collabora con molte altre materie. A differenza dei corsi universitari, la Scuola Ortogonale mi permetterà di valorizzare l’interdisciplinarietà propria dell’Informatica”. Mentre Francesco Giordani sottolinea come “dalla Scuola Ortogonale mi aspetto di essere stimolato all’ennesima potenza nel coltivare le mie passioni, scoprendo ciò che più mi diverte ricercare e, soprattutto, spero di imparare a trasmettere agli altri le mie conoscenze. Il mio sogno – aggiunge – sarebbe una carriera accademica, e penso che i miei compagni e i mentori della Scuola possano essere una fonte di grandissima ispirazione per perseguire questo obiettivo”. “Fin dai primi incontri – conclude Dario Moschetti – ho potuto apprezzare il valore del dialogo con persone dai background e dagli interessi talvolta diversi dai miei, nonché la guida di docenti esperti, il cui supporto si sta rivelando prezioso. Inoltre, la borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Elicsir rappresenterà un aiuto concreto, permettendoci di affrontare questo percorso con maggiore serenità e di dedicarci agli studi con la massima concentrazione”.

Ulteriori informazioni sul sito: www.elicsir.it