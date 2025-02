Furti e violenza, Macchioni: “La polizia locale è assente, il Sindaco sta a guardare!”

Pochi giorni dopo un precedente evento di cronaca che lo ha visto coinvolto, Francesco Macchioni, consigliere comunale e titolare dell’armeria in piazza Libertà, è stato questa volta vittima di un atto vandalico, subendo il furto dei pluviali in rame davanti al suo negozio.

Dopo aver sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine, esprime la sua frustrazione: “La mia attività è diventata un bersaglio. Quale messaggio stiamo trasmettendo ai cittadini? Mi sarei aspettato un gesto di solidarietà da parte dell’amministrazione comunale; invece, ho notato che questi episodi vengono ignorati, come se non avessero importanza. Questo silenzio è inquietante e fa pensare che la voce di chi vive e lavora qui venga trascurata; la sicurezza non sembra una priorità per chi governa, o peggio, non sanno affrontarla.

“Quanto mi è accaduto non è un caso isolato – spiega Macchioni – ma rappresenta un trend preoccupante, caratterizzato da un incremento dei furti e della violenza nelle strade della nostra città. Non è più un segreto che ladri e malviventi si sentano liberi di agire anche in pieno centro storico, sfidando la nostra sicurezza e, in un certo senso, prendendo in giro le istituzioni che dovrebbero proteggerci.

“La situazione – continua Macchioni – è ulteriormente aggravata dall’assenza di polizia locale sul territorio; non si vedono agenti che dovrebbero garantire, con la loro presenza costante, la sicurezza delle persone. Inoltre, le telecamere di sorveglianza installate in città sembrano più un deterrente fittizio che un vero strumento di protezione contro questi episodi.

Nonostante tutto questo, la risposta del sindaco è stata tiepida e insufficiente. “Cosa deve ancora accadere affinché l’amministrazione comprenda la gravità della situazione?” conclude Macchioni.