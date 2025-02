Tram, da lunedì 17 iniziano i lavori nell’incrocio di via M.E. Lepido con Salute/Cavalieri Ducati che non chiuderà completamente

Proseguono i lavori per la realizzazione della Linea Rossa a Borgo Panigale dove, da lunedì 17 febbraio, si comincerà ad intervenire anche nell’area dell’incrocio tra via C. Ducati e via della Salute, per spostare i sottoservizi longitudinali. L’intervento, fondamentale nell’ambito della riqualificazione delle reti interrate delle utenze urbane, comporterà per tre settimane alcune modifiche alla circolazione, che non comporteranno mai la chiusura dell’incrocio .

Si parte da lunedì, quando da via M. E. Lepido, provenendo dal centro in direzione periferia, sarà obbligatorio svoltare a sinistra in via C. Ducati per ricongiungersi al Viale Alcide De Gasperi o a destra in via della Salute per raggiungere la zona del villaggio Ina; percorrendo le due afferenti sarà possibile proseguire come sempre diritto.

Per aggirare l’area cantierizzata, dopo aver imboccato via della Salute, è consigliato proseguire in M.L. King e immettersi in via Savonarola, da dove si dovrà svoltare a destra verso la periferia.

Dal 9 marzo l’area dei lavori si sposterà interessando la parte nord dell’incrocio: via della Salute, per un restringimento di carreggiata, diventerà a senso unico da via M.L. King verso la via Emilia. Di contro, provenendo dal centro, su via M.E. Lepido sarà di nuovo possibile proseguire diritto, verso periferia, o svoltare a sinistra in via C. Ducati.